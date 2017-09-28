Жителям Поморья помогут открыть источник радости посредством творчества
сегодня 16:49
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За окном осень. Опадают пожелтевшие листья, погода все чаще дождливая и пасмурная. Многие приходят в уныние, а некоторых одолевает осенняя хандра.
Справиться с этим чувством помогут занятия творчеством. Специалисты областного Центра поддержки молодой семьи приглашают вас в творческую мастерскую, где вовлекут вас в процесс создания вашего шедевра и плохое настроение как рукой снимет.
Приглашаем вас записаться на следующие мастер-классы.
Расписание на ОКТЯБРЬ:
8 октября в 15.00 (вс) – Декор тубус - шкатулки
15 октября в 15.00 (вс) – Осенний подсвечник
22 октября в 15.00 (вс) – Декупаж рисовой бумаги
29 октября в 15.00 (вс) – Оформляем и садим горшечное растение
Запись по телефонам 28-69-40, 8-911 -670-53-53.
Занятия проходят в Центре поддержки молодой семьи по адресу:
пр. Ломоносова, дом 269, (центральный вход, 2 этаж, правое крыло).