Жителям Поморья помогут открыть источник радости посредством творчества

Справиться с этим чувством помогут занятия творчеством. Специалисты областного Центра поддержки молодой семьи приглашают вас в творческую мастерскую, где вовлекут вас в процесс создания вашего шедевра и плохое настроение как рукой снимет.Приглашаем вас записаться на следующие мастер-классы.Расписание на ОКТЯБРЬ:8 октября в 15.00 (вс) – Декор тубус - шкатулки15 октября в 15.00 (вс) – Осенний подсвечник22 октября в 15.00 (вс) – Декупаж рисовой бумаги29 октября в 15.00 (вс) – Оформляем и садим горшечное растениеЗапись по телефонам 28-69-40, 8-911 -670-53-53.Занятия проходят в Центре поддержки молодой семьи по адресу:пр. Ломоносова, дом 269, (центральный вход, 2 этаж, правое крыло).