Архангельск: Новости компаний

13 января отмечается День российской печати. Представить свою жизнь без газет и журналов сегодня вряд ли возможно. В наше время – это профессиональный праздник огромной армии людей, которые трудятся на поприще журналистики.

Накануне этого праздника Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу объявляет о региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности Службы в средствах массовой информации в 2017 году.



Участниками конкурса могут стать профессиональные журналисты, авторы публикаций, фоторепортажей, радио- и телематериалов, размещенных в федеральных, региональных и районных СМИ.



Конкурс проводится в следующих номинациях: «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучшая тематическая рубрика в печатном издании», «Лучшая тематическая рубрика в интернет-СМИ», «Лучший материал в печатном издании», «Лучший материал в интернет-СМИ», «Лучший телефильм» и «За вклад в информационное освещение деятельности ФССП России».



К участию в региональном этапе конкурса допускаются журналистские материалы, вышедшие в средствах массовой информации с января 2017 по июнь 2017 года.



Конкурс предусматривает два этапа: первый (июль) — рассмотрение заявок конкурсной комиссией, определение одного победителя в каждой номинации в пределах субъекта Российской Федерации, в котором расположен территориальный орган ФССП России; второй этап (август-октябрь) — рассмотрение конкурсных работ победителей первого этапа на базе центрального аппарата ФССП России и определение победителей Всероссийского конкурса в каждой номинации.



В УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявки на конкурс принимаются до 23 июня 2017 года по адресу: г.Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб. 403 (пресс-служба Управления). Заявки оформляются в произвольном виде с указанием фамилии, имени и отчества автора, места его работы и должности, названия конкурсной работы, номинации, в которой она будет представлена, адреса электронной почты и контактного телефона. К заявке прилагается конкурсная работа. Если это печатная публикация, то должен быть представлен ее оригинал. Телевизионные и радиоматериалы принимаются на CD или DVD-дисках в форматах AVI, MPEG и МРЗ с приложением эфирных справок. Работы, опубликованные на интернет-ресурсах, представляются в распечатанном виде с указанием ссылки (web-адреса) на интернет-страницу. Претенденты на участие в номинации «За вклад в информационное освещение деятельности ФССП России» должны представить на конкурс не менее трех материалов, вышедших в разные годы.



При определении победителей будет учитываться оригинальность подачи материала, актуальность и полнота раскрытия выбранной журналистом темы. Не менее важен и технический аспект — качество использованного аудио- и видеоряда. Работы всех участников оценят по пятибалльной шкале. Победителями станут конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов. Работы победителей регионального этапа будут направлены для участия во втором этапе Конкурса.



Подведение итогов конкурса будет приурочено к празднованию Дня судебного пристава в ноябре 2017 года.



Напомним, впервые ФССП России объявила о Конкурсе для СМИ в 2012 году, с тех пор его проведение стало ежегодным. Конкурс проводится с целью формирования позитивного общественного мнения о Федеральной службе судебных приставов, повышения престижа профессии судебного пристава, а также для выявления и поощрения журналистов и редакционных коллективов, оперативно, достоверно и ярко раскрывающих деятельность ФССП России и её работников.