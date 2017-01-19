Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Зимняя сказка от Жанны Беликовой: литературно-музыкальный вечер в кругу друзей Юбилейный концерт Беликовой Жанны Георгиевны, руководителя литературно-поэтического клуба «Родник», состоится 21 января в 15 часов в Марфином Доме. С 2013 года Жанна Георгиевна является руководителем литературно-поэтического клуба, который объединил начинающих поэтов, любителей и ценителей литературы.



Она – человек южный, волею судьбы попавший на Север, увидев суровый край своими глазами, навсегда его полюбила за северное сияние, за белые ночи, за надежных друзей – северян.



В столице Поморья и в обширном пространстве Русского Севера немало людей с поэтической душой. Жанна Беликова пополнила их ряды как автор стихов. Человека с пером, утверждает она, можно называть и художником слова, и скульптором образа, и философом мысли. А может быть, даже и кузнецом души… Но не будем гадать, кем считает себя Жанна Георгиевна, ведь для читателя не важно, как поэт себя назовет. Для него главное, чтобы он всегда был искренним. Именно это качество и отличает творчество Жанны Беликовой, привлекает простотой изложения и гуманностью содержания.



В 2015 году в городском конкурсе ветеранов-активистов «Социальная звезда – 2015» в номинации «Лучший клуб ветеранов» 1 место было присуждено литературно-поэтическому клубу «Родник» Библиотеки № 10 округа Варавино – Фактория.



2017 год – особый год для Жанны Георгиевны. В эти январские дни она отметила юбилей, и вышел в свет ее первый поэтический сборник «С юга на север».



Приглашаем на концертную программу в Марфин Дом всех желающих! Справки по телефону: 62-09-14.



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