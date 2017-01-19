наверх
Новости Архангельска
19 января, четверг 22:40
$59.50
63.28
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Зимняя сказка от Жанны Беликовой: литературно-музыкальный вечер в кругу друзей

Юбилейный концерт Беликовой Жанны Георгиевны, руководителя литературно-поэтического клуба «Родник», состоится 21 января в 15 часов в Марфином Доме.
С 2013 года Жанна Георгиевна является руководителем литературно-поэтического клуба, который объединил начинающих поэтов, любителей и ценителей литературы.
 
Она – человек южный, волею судьбы попавший на Север, увидев суровый край своими глазами, навсегда его полюбила за северное сияние, за белые ночи, за надежных друзей – северян.
 
В столице Поморья и в обширном пространстве Русского Севера немало людей с поэтической душой. Жанна Беликова пополнила их ряды как автор стихов. Человека с  пером, утверждает она, можно называть и художником слова, и скульптором образа, и философом мысли. А может быть, даже и кузнецом души… Но не будем гадать, кем считает себя Жанна Георгиевна, ведь для читателя не важно, как поэт себя назовет. Для него главное, чтобы он всегда был искренним. Именно это качество и отличает творчество Жанны Беликовой, привлекает простотой изложения и гуманностью содержания.
 
В 2015 году в городском конкурсе ветеранов-активистов «Социальная звезда – 2015» в номинации «Лучший клуб ветеранов» 1 место было присуждено литературно-поэтическому клубу «Родник» Библиотеки № 10 округа Варавино – Фактория.
 
2017 год – особый год для Жанны Георгиевны. В эти январские дни она отметила юбилей, и вышел в свет ее первый поэтический сборник «С юга на север».
 
Приглашаем на концертную программу в Марфин Дом всех желающих! Справки по телефону: 62-09-14.
 
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: cbs
просмотров: 91
дата: 19.01.17 | 12:52
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080