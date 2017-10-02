«Аквилон Инвест»: можно все посмотреть!

В субботу 7 октября традиционная экскурсия по новостройкам холдинга «Аквилон Инвест» пройдет под девизом «Можно все посмотреть!» В Архангельске и Северодвинске своими глазами можно увидеть все жилые комплексы холдинга на разных этапах строительства – от забивки свай до сдачи дома в эксплуатацию. Участников экскурсии ждет скидка на покупку квартиры в 50 тыс. рублей.А 13 октября строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отметит 14-ю годовщину создания. Сегодня компания входит в число лидеров строительного девелопмента в России. Накануне своего Дня рождения холдинг вошел в ТОП-50 крупнейших застройщиков страны, заняв 45-ю позицию. Традиционно «Аквилон Инвест» возглавляет региональный рейтинг строительных компаний. В 2015 и 2016 годах холдинг дважды становился обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России». В этом году компания вновь включена в список 289 номинантов этой самой престижной общественной награды в сфере долевого строительства жилья.Сейчас «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (16 домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м. – всего около новых 2500 квартир. Компания активно расширяет свое присутствие на строительном рынке Санкт-Петербурга, где реализует проекты 5 жилых комплексов. В ближайших планах в нашей области – еще 7 новых жилых комплексов, в перспективе – до 500 тыс. кв. м.