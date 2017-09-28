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«Аквилон Инвест» предлагает эксклюзивные скидки при покупке квартир

сегодня 16:59
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Акция «Неделя скидок» действует до 30 сентября. Приобретая квартиру в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске можно получить скидку до 200 тыс. рублей.
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Действие акции распространяется на жилые комплексы «Аврора» (3-я очередь), «ALPHA» (1, 2, 3 блоки), «Зеленый квартал» (1-я очередь, 14-ти этажная часть), «Империал» (2-я очередь, 25-ти этажная часть), «ОмегаХАУС» (2-я и 3-я очереди) в Архангельске, «Атмосфера», «PARUS» (1-я очередь, 3-й подъезд и 2-я очередь) и «Шоколад» в Северодвинске. Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями, ее размер варьируется в зависимости от типа квартир.
 
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (16 домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м. – всего около новых 2500 квартир.

Все подробности можно узнать в Центральном офисе в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж. Телефон/факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35 Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru, а также в  офис в Северодвинске на Морском пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца). Телефон: (8184) 52-00-00.
Автор: akviloninvest
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