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«Аквилон Инвест» предлагает новый летний формат приобретения квартир

вчера 22:55
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7 июля с 16 до 23 часов в офисах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске пройдет «Ночь распродаж квартир».
 
 
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В столице Поморья и городе корабелов гости мероприятия смогут получить полную информацию о программах ипотечного кредитования по конкретным объектам и дополнительных скидках при покупке жилья в новостройках. Также архангелогородцам и северодвинцам расскажут о возможностях использования материнского капитала, военной ипотеки и других государственных субсидий.

Всех посетителей, успевших 7 июля за 7 часов забронировать квартиры ждет дополнительная скидка в размере до 200 тыс. рублей в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и до 180 тыс. рублей в Северодвинске, действующая до конца месяца.
 
При этом только до конца июля можно приобрести квартиру, с выплатой по ипотеке всего 9,9 тыс. рублей в месяц. Например, таков будет размер платежа по ипотечному кредиту ПАО «Сбербанк» при покупке квартиры в ЖК «Green Park» с полной чистовой отделкой стоимостью 2,416 млн. рублей, первоначальном взносе 1 416 150 рублей, процентной ставке 10% на срок кредита 20 лет. В Северодвинске аналогичные условия при покупке квартиры с полной чистовой отделкой во 2-й очереди ЖК «PARUS» стоимостью 1,957 млн. рублей, при первоначальном взносе 837 тыс. рублей, процентной ставке 10% на срок кредита 30 лет.
 
В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (15 жилых домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м.
Автор: akviloninvest
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