Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события «Аквилон Инвест» представил свои жилые комплексы на выставке «Жилищный проект» 21-22 апреля в Архангельске в выставочном центре «Корона» (ул. Воскресенская, 14) прошла 12-я выставка недвижимости «Жилищный проект». - Мы принимаем участие в «Жилищном проекте» с его основания, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров. – На выставке мы представили все строящиеся новых жилые комплексы, квартиры в которых можно приобрести, используя как ипотечные кредиты со сниженной ставкой, так и гибкую систему скидок, предоставляемых застройщиком. Только в апреле покупая квартиру в домах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске или Северодвинске можно получить скидку до 300 000 рублей.



Напомним, что в настоящее время «Аквилон Инвест» возводит в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске 12 жилых комплексов (20 домов, до 300 тыс. кв. м жилья, а также помещений общественно-делового назначения). В ближайших планах – еще 7 новых жилых комплексов, в перспективе – до 400 тыс. кв. м.



Посетители выставки получили полную информацию о программах ипотечного кредитования по конкретным объектам холдинга «Аквилон Инвест» и о дополнительных скидках при покупке жилья в новостройках. При этом для своих клиентов «Аквилон Инвест» предлагает максимально доступную ипотеку. При покупке квартиры в любом из строящихся жилых комплексов с использованием ипотечного кредита АКБ «Абсолют Банк» ставка составит всего 7,7%. А с 1 апреля холдинг проводит акцию «Эксклюзивная ставка». При электронной регистрации договора долевого участия при покупке квартир в жилых комплексах «Зеленый квартал», «Аврора» (3-я очередь), «Омега Хаус» (2-я и 3-я очередь) в Архангельске, и «Шоколад» и «Парус» (1-я очередь) в Северодвинске ставка по ипотечному кредиту ПАО Сбербанк составляет 8,4%. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 41

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