Архангельск: Новости компаний

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«Аквилон-Инвест» продолжает реализацию проекта комплексной застройки набережной

Накануне Нового года в эксплуатацию были введены 1-я очередь ЖК «ОМЕГА ХАУС» и 2-ю очередь многофункционального общественно делового центра DELTA, которые являются частью комплексной застройки набережной Северной Двины в Архангельске.
В настоящее время на стройплощадке ЖК «ОМЕГА ХАУС» завершены работы по прокладке сетей электро- и теплоснабжения, водопровода, канализации, смонтированы тепловые пункты. Закончены работы по возведению здания 2-й очереди, устройству кровли, завешено устройство вентилируемого фасада. Ведется остекление: оконные и балконные блоки выполнены на 100%,  остекление балконов и витражей на 30%. Установлены входные двери, пожарные лестницы, закончен монтаж внутренних перегородок и штукатурка стен, внутриквартирная разводка электросетей. На 3-й очереди завершается строительство стен 8-го этажа. Все работы холдинг «Аквилон-Инвест» ведет по графику.
 
Всего в ЖК «ОМЕГА ХАУС» общей площадью порядка 50 тыс. кв. м 326 квартир. В сданной первой секции запроектировано 110 квартир, в том числе: 50 однокомнатных, 39 двухкомнатных и 21 - трехкомнатная. 90% квартир уже приобретены в собственность дольщиками. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр располагает собственным 18-метровым бассейном. Ввод в строй 2-3-й очереди ЖК «ОМЕГА ХАУС» запланирован в 2017 году.
 
Напомним, что проект комплексной, в едином архитектурно-планировочном стиле застройки набережной Северной Двины на участке от ул. Поморской до ул. Иоанна Кронштадтского, автором которого является известный архитектор Михаил Мамошин, был представлен на 3-м Международном туристском форуме в Архангельске с участием губернатора региона Игоря Орлова и большого количества федеральных туроператоров.
 
- Эта часть города у реки между ул. Поморская и ул. Пинежская (сейчас ул. Серафимовича) исторически носила название не «Набережная», а Торговая улица. Таким образом, сейчас, с учетом восстановления расположенных рядом объектов культурного наследия – дома Ивановой-Плотникова, подворья Иоанно-Богословского Сурского монастыря, здания Макаровских бань, и новой застройки, здесь возрождается историческое функциональное значение этой части Архангельска, - отметил Михаил Мамошин.
 
Масштабная застройка осуществляемая холдингом «Аквилон-Инвест» состоит из трех объектов: два жилых комплекса - ALPHA и «ОМЕГА ХАУС» - и офисно-деловой центр DELTA. Вдоль Северной Двины их свяжет пешеходная рекреационная зона.  Открытие отеля мирового класса станет большим вкладом в развитие инфраструктуры столицы Поморья. Именно инвестиции холдинга «Аквилон-Инвест» в обновление набережной Северной Двины стали основанием для включения проекта туристического кластера «Беломорский» в федеральную программу развития туризма. Проект получил несколько престижных российских и международных наград: Золотой диплом конкурса «Архитектон» и Золотой знак фестиваля «Зодчество». В этом году «ОМЕГА ХАУС» представит Поморье на VIII премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards -2016.
 
Объем привлеченных инвестиций в реализацию проекта (включая средства дольщиков) превышает 3 млрд. рублей. Планируется, что новую набережную архангелогородцы и гости города увидят в 2018-м году.
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автор: akviloninvest
просмотров: 20
дата: 20.01.17 | 15:59
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