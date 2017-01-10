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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

«Аквилон-Инвест» проведет первую в наступившем году экскурсию по новостройкам

В Архангельске и Северодвинске вновь состоится экскурсия по новостройкам, в ходе которой все желающие могут познакомиться с новыми объектами, которые холдинг «Аквилон-Инвест» строит в столице Поморья и городе корабелов.
14 января всех желающих приглашают побывать на стройплощадках и посетить уже готовые к сдаче дома. Выгоды и преимущества от участия в таких проектах очевидны: за короткое время участники экскурсии могут получить полную информацию о возводимых жилых комплексах, а также о программах ипотечного кредитования по конкретным объектам и дополнительных скидках при покупке квартир для участников тура. Экскурсии для жителей города по строящимся объектам стали регулярными и пользуются неизменным успехом у архангелогородцев.

Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон-инвест» в Архангельске на ул. Попова, 14, (торгово-деловой центр «Аквилон-Инвест», 6 этаж), телефон/факс: (8182) 65-00-08 и в Северодвинске на пр. Морской, 15, 3 этаж (вход с правого торца), телефон: (8184) 52-00-00.
 
Всех участников увлекательной субботней экскурсии ждет приятный бонус от застройщика - дополнительная скидка на приобретение квартиры в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, только в январе при покупке квартиры в домах холдинга «Аквилон Инвест» Архангельск и Северодвинске предоставляется скидку 17%!
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автор: akviloninvest
просмотров: 77
дата: 10.01.17 | 13:44
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