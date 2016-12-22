наверх
Новости Архангельска
23 декабря, пятница 00:16
$61.64
64.61
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

«Аквилон-Инвест» проведет заключительную в 2016 году экскурсию по новостройкам

Накануне Нового года вновь состоится экскурсия по новостройкам, в ходе которой все желающие могут познакомиться с новыми объектами, которые холдинг «Аквилон-Инвест» строит в Архангельске и Северодвинске.
24 декабря всех желающих приглашают побывать на стройплощадках и посетить уже готовые к сдаче дома. Выгоды и преимущества от участия в таких проектах очевидны: за короткое время участники экскурсии могут получить полную информацию о возводимых жилых комплексах, а также о программах ипотечного кредитования по конкретным объектам и дополнительных скидках при покупке квартир для участников тура.

В настоящее время компания возводит в Архангельске и Северодвинске 12 жилых комплексов (20 домов, до 230 тыс. кв. м, 2800 квартир, а также помещения общественно-делового назначения), В ближайших планах – еще 5 новых жилых комплексов, в перспективе – до 300 тыс. кв. м. Сейчас «Аквилон-Инвест» готовит к сдаче в Архангельске и Северодвинске 6 домов площадью около 40 тыс. кв. м (484 квартиры).
 
Экскурсии для жителей города по строящимся объектам стали регулярными и пользуются неизменным успехом у архангелогородцев. Напомним, что до 31 декабря приобрести квартиру в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон-Инвест» в ипотеку можно без первоначального взноса. Кредит предоставляется банком ВТБ24 по программе  «Ипотека. Строящееся жилье» на срок от 12 месяцев до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 15 млн. рублей со ставкой 13,1% годовых.

Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон-инвест» в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон-Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08, и Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца)
Телефон: (8184) 52-00-00.
 
Всех участников увлекательной субботней экскурсии ждет приятный бонус от застройщика - дополнительная скидка на приобретение квартиры в размере 50 тысяч рублей.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: akviloninvest
просмотров: 60
дата: 22.12.16 | 21:14
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2016 News29.ru все права защищены