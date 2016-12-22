Архангельск: Новости компаний

Накануне Нового года вновь состоится экскурсия по новостройкам, в ходе которой все желающие могут познакомиться с новыми объектами, которые холдинг «Аквилон-Инвест» строит в Архангельске и Северодвинске.

24 декабря всех желающих приглашают побывать на стройплощадках и посетить уже готовые к сдаче дома. Выгоды и преимущества от участия в таких проектах очевидны: за короткое время участники экскурсии могут получить полную информацию о возводимых жилых комплексах, а также о программах ипотечного кредитования по конкретным объектам и дополнительных скидках при покупке квартир для участников тура.



В настоящее время компания возводит в Архангельске и Северодвинске 12 жилых комплексов (20 домов, до 230 тыс. кв. м, 2800 квартир, а также помещения общественно-делового назначения), В ближайших планах – еще 5 новых жилых комплексов, в перспективе – до 300 тыс. кв. м. Сейчас «Аквилон-Инвест» готовит к сдаче в Архангельске и Северодвинске 6 домов площадью около 40 тыс. кв. м (484 квартиры).



Экскурсии для жителей города по строящимся объектам стали регулярными и пользуются неизменным успехом у архангелогородцев. Напомним, что до 31 декабря приобрести квартиру в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон-Инвест» в ипотеку можно без первоначального взноса. Кредит предоставляется банком ВТБ24 по программе «Ипотека. Строящееся жилье» на срок от 12 месяцев до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 15 млн. рублей со ставкой 13,1% годовых.



Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон-инвест» в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон-Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08, и Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца)

Телефон: (8184) 52-00-00.



Всех участников увлекательной субботней экскурсии ждет приятный бонус от застройщика - дополнительная скидка на приобретение квартиры в размере 50 тысяч рублей.



