«Аквилон Инвест» - с заботой о каждом клиенте
сегодня 13:46
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В минувшую пятницу в офисах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске впервые прошла «Ночь распродаж квартир». А в субботу 15 июля всех желающих приглашают на очередную Экскурсию по новостройкам, которая завершится пикником на одном из жилы
Напомним, что в настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (15 жилых домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м.
В ходе «Ночи распродаж» в столице Поморья и городе корабелов гости мероприятия получили информацию о программах ипотечного кредитования по конкретным объектам и дополнительных скидках при покупке жилья в новостройках. Архангелогородцам и северодвинцам рассказали об использовании материнского капитала, военной ипотеки и других государственных субсидий. Всех посетителей, успевших 7 июля за 7 часов забронировать квартиры, ждала дополнительная скидка в размере до 200 тыс. рублей в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и до 180 тыс. рублей в Северодвинске, действующая до конца месяца.
При этом только до конца июля «Аквилон Инвест» предлагает приобрести квартиру, с выплатой по ипотеке всего 9,9 тыс. рублей в месяц. Например, таков будет размер платежа по ипотечному кредиту ПАО «Сбербанк» при покупке квартиры в ЖК «Green Park» с полной чистовой отделкой стоимостью 2,416 млн. рублей, первоначальном взносе 1 416 150 рублей, процентной ставке 10% на срок кредита 20 лет. В Северодвинске аналогичные условия при покупке квартиры с полной чистовой отделкой во 2-й очереди ЖК «PARUS» стоимостью 1,957 млн. рублей, при первоначальном взносе 837 тыс. рублей, процентной ставке 10% на срок кредита 30 лет.
Напомним, что до 31 июля действует эксклюзивная ставка по ипотечным кредитам для жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест
». При электронной регистрации договора долевого участия ставка по ипотечному кредиту ПАО Сбербанк составляет всего 8%. Акция распространяется на квартиры в ЖК «Омега Хаус» (3-я очереди), ЖК «Аврора» (3-я очередь), ЖК «Зеленый квартал-2», ЖК «Green Park», а также ЖК «ALPHA» в Архангельске, ЖК «PARUS» (1-я и 2-я очередь) и ЖК «Шоколад» - Северодвинске.
Только в июле при покупке квартиры в ЖК «
Аврора» (1-я и 2-я очередь), «Ломоносовский», «Омега Хаус» (1-я очередь) можно выбрать скидку в размере 2500 руб./кв. м, или отделку за такую же сумму. Также при покупке квартир в жилых комплексах «Комфорт», «Уютный», «
Триумф-2», «Империал» (1-я очередь), «Попова, 34», а также квартир в ЖК «Омега Хаус» площадью 81,66 кв. м чистовая отделка делается в подарок.
Записаться на экскурсию 15 июля можно в офисах «Аквилон Инвест» - в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08 и в Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца), телефон: (8184) 52-00-00.