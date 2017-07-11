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«Аквилон Инвест» вновь приглашает на Экскурсию по новостройкам

сегодня 12:29
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15 июля холдинг «Аквилон Инвест» снова проведет для жителей Архангельска и Северодвинска Экскурсию по новостройкам.
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Всех участников ждет необычный подарок – пикник на одном из жилых комплексов. В непринужденной атмосфере наконец-то начавшегося северного лета, всем участникам  подробно расскажут о строящихся объектах холдинга «Аквилон Инвест». Гости мероприятия смогут на месте познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика». Также все участники экскурсии смогут получить скидки при покупке квартир: до 230 тыс. рублей в Архангельске, и до 180 тыс. рублей в Северодвинске.
 
Только до конца июля можно приобрести квартиру, с выплатой по ипотеке всего 9,9 тыс. рублей в месяц.  Кроме того до 31 июля действует эксклюзивная ставка по ипотечным кредитам для жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест». При электронной регистрации договора долевого участия ставка по ипотечному кредиту ПАО Сбербанк составляет всего 8%.
 
Только в июле при покупке квартиры в ЖК «Аврора» (1-я и 2-я очередь), «Ломоносовский», «Омега Хаус» (1-я очередь) можно выбрать скидку в размере 2500 руб./кв. м, или отделку за такую же сумму. Также при покупке квартир в жилых комплексах «Комфорт», «Уютный», «Триумф-2», «Империал» (1-я очередь), «Попова, 34», а также квартир в ЖК «Омега Хаус» площадью 81,66 кв. м чистовая отделка делается в подарок.  
 
В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (15 жилых домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м. Все подробности о приобретении квартир можно узнать в ходе Экскурсии по новостройкам.
 
Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон Инвест» - в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08 и в Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца), телефон: (8184) 52-00-00.
Автор: akviloninvest
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