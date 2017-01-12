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Архангельск: Новости компаний

     

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«Аквилон-Инвест» вошел в ТОП-100 крупнейших застройщиков России

На сайте www.ерз.рф (Единый реестр застройщиков) опубликован обновленный ТОП застройщиков в целом по Российской Федерации и по каждому региону в отдельности.
Единый реестр застройщиков - уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Единый реестр включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации возведение жилья с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.
 
По данным обновленного реестра строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон-Инвест» по итогам 2016 года вошел в ТОП-100 крупнейших застройщиков России, заняв 94-ю позицию. При этом «Аквилон-Инвест» возглавляет региональный рейтинг по Архангельской области.
 
Накануне Нового года компания ввела в строй 58 тыс. кв. м. В настоящее время компания возводит в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске 12 жилых комплексов (19 домов, до 280 тыс. кв. м жилья, а также помещений общественно-делового назначения). В ближайших планах – еще 7 новых жилых комплексов, в перспективе – до 400 тыс. кв. м.
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автор: akviloninvest
просмотров: 66
дата: 12.01.17 | 17:50
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