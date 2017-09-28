«Аквилон Инвест» запустил программу «Военная ипотека»

Теперь квартиры в ЖК «ALPHA» на набережной Северной Двины в Архангельске, а также в ЖК «PARUS» (1-ой очередь) и ЖК «Шоколад» в Северодвинске можно приобрести по программе государственной военной ипотеки.Данная программа специально разработана для обеспечения жильем военнослужащих и их семей. Ипотечный кредит погашается за счет средств Министерства обороны России. Максимальная сумма займа при покупке квартиры в жилом комплексе «Аквилон Инвест» – 2,22 млн. рублей, ставка составит 10,9% годовых. Всего в трех аккредитованных «Росвоенипотека» жилых комплексах спроектировано 532 квартиры.Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (16 домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м. – всего около новых 2500 квартир.