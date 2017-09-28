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«Аквилон Инвест» запустил программу «Военная ипотека»

сегодня 15:29
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«Росвоенипотека» аккредитовало жилые комплексы холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске.
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Теперь квартиры в ЖК «ALPHA» на набережной Северной Двины в Архангельске, а также в ЖК «PARUS» (1-ой очередь) и ЖК «Шоколад» в Северодвинске можно приобрести по программе государственной военной ипотеки.
 
Данная программа специально разработана для обеспечения жильем военнослужащих и их семей. Ипотечный кредит погашается за счет средств Министерства обороны России. Максимальная сумма займа при покупке квартиры в жилом комплексе «Аквилон Инвест» – 2,22 млн. рублей, ставка составит 10,9% годовых. Всего в трех аккредитованных «Росвоенипотека» жилых комплексах спроектировано 532 квартиры.
 
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (16 домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м. – всего около новых 2500 квартир.
 
Автор: akviloninvest
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