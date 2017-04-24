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Архангельск: Новости компаний

     

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«Аквилон Инвест» завершил возведение зданий 2-й и 3-й очереди ЖК «Омега Хаус»

Реализация проекта холдинга «Аквилон Инвест» по комплексной застройки набережной в Архангельске идет по графику.
В настоящее время закончены работы по возведению коробок зданий 2-й и 3-й очереди, устройству кровли, внутренних перегородок. Ведется остекление: на 2-й очереди оконные и балконные блоки, витражи выполнены на 100%. Установлены входные двери, пожарные лестницы, закончена штукатурка стен, внутриквартирная разводка электросетей.

Ведутся работы по шумоизоляции перекрытий, монтаж электросетей в местах общего пользования выполнен на 90%, внутриквартирных систем отопления - на 80%. Монтаж систем вентиляции сделан на 60%, лифтового оборудования – на 50%,  выполняется монтаж внутридомовых систем водоснабжения, канализации и внутреннего ливнестока. На 3-й очереди заканчивается устройство кровли на 9-ти этажной секции и гидроизоляции кровли 6-ти этажных секций, выполняется разводка внутриквартирных электросетей – 30%, устройство внутреннего водостока – 75%.
 
На стройплощадке ЖК «Омега Хаус» завершены работы по прокладке сетей электро- и теплоснабжения, водопровода, канализации, смонтированы тепловые пункты.
 
Всего в жилом комплексе общей площадью порядка 50 тыс. кв. м 326 квартир. В сданной первой секции запроектировано 110 квартир, в том числе: 50 однокомнатных, 39 двухкомнатных и 21 - трехкомнатная. 90% квартир уже приобретены в собственность дольщиками. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр располагает собственным 18-метровым бассейном. Ввод в строй 2-3-й очереди ЖК «Омега Хаус» запланирован в 2017 году.
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автор: akviloninvest
просмотров: 59
дата: 24.04.17 | 15:39
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