Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события «Аквилон Инвест» завершил возведение зданий 2-й и 3-й очереди ЖК «Омега Хаус» Реализация проекта холдинга «Аквилон Инвест» по комплексной застройки набережной в Архангельске идет по графику.



Ведутся работы по шумоизоляции перекрытий, монтаж электросетей в местах общего пользования выполнен на 90%, внутриквартирных систем отопления - на 80%. Монтаж систем вентиляции сделан на 60%, лифтового оборудования – на 50%, выполняется монтаж внутридомовых систем водоснабжения, канализации и внутреннего ливнестока. На 3-й очереди заканчивается устройство кровли на 9-ти этажной секции и гидроизоляции кровли 6-ти этажных секций, выполняется разводка внутриквартирных электросетей – 30%, устройство внутреннего водостока – 75%.



На стройплощадке



Всего в жилом комплексе общей площадью порядка 50 тыс. кв. м 326 квартир. В сданной первой секции запроектировано 110 квартир, в том числе: 50 однокомнатных, 39 двухкомнатных и 21 - трехкомнатная. 90% квартир уже приобретены в собственность дольщиками. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр располагает собственным 18-метровым бассейном. Ввод в строй 2-3-й очереди ЖК «Омега Хаус» запланирован в 2017 году. В настоящее время закончены работы по возведению коробок зданий 2-й и 3-й очереди, устройству кровли, внутренних перегородок. Ведется остекление: на 2-й очереди оконные и балконные блоки, витражи выполнены на 100%. Установлены входные двери, пожарные лестницы, закончена штукатурка стен, внутриквартирная разводка электросетей.Ведутся работы по шумоизоляции перекрытий, монтаж электросетей в местах общего пользования выполнен на 90%, внутриквартирных систем отопления - на 80%. Монтаж систем вентиляции сделан на 60%, лифтового оборудования – на 50%, выполняется монтаж внутридомовых систем водоснабжения, канализации и внутреннего ливнестока. На 3-й очереди заканчивается устройство кровли на 9-ти этажной секции и гидроизоляции кровли 6-ти этажных секций, выполняется разводка внутриквартирных электросетей – 30%, устройство внутреннего водостока – 75%.На стройплощадке ЖК «Омега Хаус» завершены работы по прокладке сетей электро- и теплоснабжения, водопровода, канализации, смонтированы тепловые пункты.Всего в жилом комплексе общей площадью порядка 50 тыс. кв. м 326 квартир. В сданной первой секции запроектировано 110 квартир, в том числе: 50 однокомнатных, 39 двухкомнатных и 21 - трехкомнатная. 90% квартир уже приобретены в собственность дольщиками. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр располагает собственным 18-метровым бассейном. Ввод в строй 2-3-й очереди ЖК «Омега Хаус» запланирован в 2017 году. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 59

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