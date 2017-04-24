Архангельск: Новости компаний

В настоящее время закончены работы по возведению коробок зданий 2-й и 3-й очереди, устройству кровли, внутренних перегородок. Ведется остекление: на 2-й очереди оконные и балконные блоки, витражи выполнены на 100%. Установлены входные двери, пожарные лестницы, закончена штукатурка стен, внутриквартирная разводка электросетей.
Ведутся работы по шумоизоляции перекрытий, монтаж электросетей в местах общего пользования выполнен на 90%, внутриквартирных систем отопления - на 80%. Монтаж систем вентиляции сделан на 60%, лифтового оборудования – на 50%, выполняется монтаж внутридомовых систем водоснабжения, канализации и внутреннего ливнестока. На 3-й очереди заканчивается устройство кровли на 9-ти этажной секции и гидроизоляции кровли 6-ти этажных секций, выполняется разводка внутриквартирных электросетей – 30%, устройство внутреннего водостока – 75%.
На стройплощадке ЖК «Омега Хаус»
завершены работы по прокладке сетей электро- и теплоснабжения, водопровода, канализации, смонтированы тепловые пункты.
Всего в жилом комплексе общей площадью порядка 50 тыс. кв. м 326 квартир. В сданной первой секции запроектировано 110 квартир, в том числе: 50 однокомнатных, 39 двухкомнатных и 21 - трехкомнатная. 90% квартир уже приобретены в собственность дольщиками. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр располагает собственным 18-метровым бассейном. Ввод в строй 2-3-й очереди ЖК «Омега Хаус» запланирован в 2017 году.