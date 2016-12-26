Архангельск: Новости компаний

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«Архэнерго» обеспечило электроэнергией социальные многоэтажки

В Архангельске завершено строительство первых двух 9-этажных домов в рамках реализации 3 этапа региональной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Возведение домов находилось под особым контролем правительства и губернатора Архангельской области. 20 декабря новоселам вручили ключи от 108 благоустроенных 2-х и 3-х комнатных квартир в одной из новых многоэтажек по адресу пр. Московский, 52.
 
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПО «Россети») обеспечили технологическое присоединение новостроек к электрическим сетям. Дома подключены по второй категории надежности – с наличием основной и резервной схемы электроснабжения. Максимальная мощность  - 345,4 кВт. Энергетики смонтировали на прилегающей территории блочную комплектную трансформаторную подстанцию, где установлено два трансформатора мощностью по 630 кВА каждый и распределительные устройства 10 кВ и 0,4 кВ. Также специалисты проложили две кабельных линии от распределительного пункта №24 в г. Архангельске до комплектной распределительной подстанции протяженностью 365 метров. В распредпункте №24 для подключения этих линий дополнительно смонтировано две ячейки с современным оборудованием.
 
В 2017 году планируется подключить к сетям «Архэнерго» еще несколько многоэтажек на Московском проспекте. По сообщениям пресс-службы правительства региона, в общей сложности в следующем году только в Архангельске планируется построить около 70 тысяч квадратных метров социального жилья.
  
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автор: arhenergo
просмотров: 65
дата: 26.12.16 | 10:54
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