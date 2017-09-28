«Архэнерго» обеспечило надежное электроснабжение социальной новостройки

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») подключили к электросетям новый жилой дом 93-й серии на 180 квартир из пяти секций на ул. Карпогорской. Для присоединения девятиэтажки потребовалась мощность 280 кВт, поэтому энергетики произвели реконструкцию сетей с капитальными вложениями за счет средств инвестиционной программы филиала.



«Для подключения этого дома к централизованному электроснабжению мы построили блочную комплектную двутрансформаторную подстанцию (БКТП 10/0,4 кВ), проложили две взаиморезервируемые кабельные линии напряжением 10 кВ, строительная длина которых составила 0,5 км, а также разводящие сети напряжением 0,4 кВ, - пояснила начальник управления капитального строительства «Архэнерго» Юлия Белозерова. - Работы выполняла квалифицированная подрядная организация под строгим контролем со стороны наших специалистов».



Жилой дом, возведенный в рамках четвёртого этапа областной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, подключен к электросетям по второй категории надежности с наличием резервного питания. Новая комплектная трансформаторная подстанция оснащена самым современным оборудованием, при монтаже линий использован надежный самонесущий изолированный провод (СИП). Показания приборов учета электроэнергии будут сниматься дистанционно по GSM-каналу связи в автоматическом режиме.



В ближайшее время энергетики обеспечат технологическое присоединение к электросетям еще нескольких социальных многоэтажных жилых домов в Архангельске, Северодвинске, Онеге и Коноше, строительство которых находится в завершающей стадии.