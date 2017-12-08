«Архэнерго» предоставляет студентам возможность оплачиваемой практики

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») впервые принял на оплачиваемую производственную практику студентов Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ им. М.В. Ломоносова и Архангельского технологического колледжа Императора Петра I.



10 студентов-отличников, получающих высшее и среднее профессиональное образование, были официально трудоустроены на период практики на должности техников и электромонтеров по обслуживанию подстанций в производственное отделение «Архангельские электрические сети». Ребята трудятся в Архангельском и Приморском РЭС в течение месяца.



Сотрудники предприятия провели студентам экскурсию по энергообъектам компании, предоставили возможность провести рабочий день с оперативно-выездной бригадой электромонтеров, рассказали о специфике всех служб и подразделений в районах электрических сетей. Студенты под руководством назначенных руководителей практики выполнили большой объем работ по заполнению нормативной документации и занесению технических данных работы электрооборудования в специализированные программные комплексы, занимались составлением схем расположения энергообъектов на компьютере, вносили корректировки и изменения в существующие схемы.



По словам начальников РЭС, ребята показали себя как грамотные, исполнительные и быстро обучаемые работники. «Мы нашими практикантами довольны, они работоспособные, ответственные и оказали нам хорошую помощь, - говорит главный инженер Приморского РЭС Василий Железко. – Особенно рады видеть у себя на практике иногородних студентов, которые, получив образование, планируют вернуться в свой район и работать по специальности. Мы всему научим, дадим хорошие рекомендации и обеспечим рабочим местом на предприятии с достойной, своевременной зарплатой и социальными гарантиями - подразделения и ремонтные базы «Архэнерго» есть во всех районах Архангельской области».



Студент 3 курса Архангельского технологического колледжа Императора Петра I Сергей Лисицын, уроженец поселка Междуреченский Пинежского района, на практике в Приморском РЭС уже второй раз. «Мне нравится работать в должности техника и, конечно, очень приятно, что в этот раз практика с официальным трудоустройством и оплачиваемая, - говорит он. – Это свидетельствует о том, что компания ответственно относится к нам. Пока я не сдал специальные экзамены и не получил группу допуска для работы в электроустановках, я не могу заниматься непосредственным обслуживанием электрооборудования. Но у меня еще все впереди. Зато сейчас есть возможность ознакомиться с тем, как все устроено в электросетевой компании. После окончания обучения я намерен вернуться в район и устроиться на работу в Пинежский РЭС».



Студент 4 курса того же колледжа Дмитрий Врачев родом из Устьянского района. Он на стажировке в «Архэнерго» уже третий раз. За период прохождения практики узнал очень много о специфике своей будущей профессии. «Энергетики показали мне оборудование, спецтехнику, средства индивидуальной защиты, - рассказал Дмитрий. Я участвовал в проверках вакуумных выключателей, помогал в ремонте оборудования и заполнении документации. На всех этапах стажировки и во всех службах, с которыми мне удалось посотрудничать, у меня были высококвалифицированные наставниками, которые всё подробно мне объясняли и подсказывали». В будущем Дмитрий планирует продолжить трудовую династию (его отец работает в «Архэнерго») и устроиться в Устьянский РЭС или ПО «Архангельские электросети». Однако подчеркивает, что профессия энергетика – не дань семейным традициям, а его личный выбор и осознанное решение.



Филиал «Архэнерго» является крупнейшей электросетевой компанией в регионе, осуществляет энергоснабжение около 440 тыс. потребителей на территории 245,7 тыс. кв. км. Предприятие обеспечивает передачу и распределение электроэнергии, технологическое присоединение к электросетям новых потребителей. Во всех подразделениях филиала сегодня трудится более 2300 человек. Компания гарантирует официальное трудоустройство, стабильную зарплату, премии по результатам производственной деятельности, обязательные и дополнительные социальные гарантии (в компании действует Коллективный договор, защиту прав трудящихся обеспечивает «Электропрофсоюз»). Все работники проходят профессиональное обучение, повышение квалификации и имеют возможность карьерного роста.



Ежегодно несколько десятков студентов учебных заведений высшего и среднего профессионального образования Архангельской области проходят практику на базах «Архэнерго», в том числе в составе энергетического стройотряда. Многие из выпускников после окончания университета уже стали сотрудниками компании.