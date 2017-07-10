«Архэнерго» проводит профилактическую работу в период школьных каникул

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») продолжают проводить уроки электробезопасности для детей в период летних каникул.
Занятия проводятся в оздоровительных лагерях на территории Архангельской области, на детских площадках при школах. Дети не только повторяют правила электробезопасности, но и имеют возможность узнать, как используются средства индивидуальной защиты при работе с энергооборудованием, увидеть своими глазами сигнализаторы напряжения и другие приспособления, примерить каску, перчатки, диэлектрические боты.
В доступной для детей форме и на конкретных примерах и специалисты «Архэнерго» объясняют ребятам, как действовать при угрозе поражения электрическим током, как избежать трагедии, если рядом упал оборванный провод, учат выходить из опасной зоны «гусиным» шагом. Для закрепления правил электробезопасности энергетики показывают фильм «Тайна желтого треугольника», проводят интерактивную викторину. Ребята получают в подарок тематические расписания уроков, закладки, тетради и плакаты с памятками по основным правилам поведения вблизи энергообъектов, а также книги для внеклассного чтения.
«Главная цель уроков электробезопасности - обучение детей правильному обращению с электричеством в быту и на улице, - говорят энергетики. - Именно в период летних каникул большую часть времени дети проводят без контроля взрослых, поэтому профилактика электротравматизма особенно актуальна».
Так, 6 июня на детской площадке при школе №17 г. Архангельска специалисты филиала провели три занятия для школьников младших классов, о правилах электробезопасности узнали более 100 детей. В период с 20 по 26 июня энергетики Пинежского РЭС провели 4 урока на летней площадке при Карпогорской школе №118, на которых присутствовали 170 детей. Также специалисты «Архэнерго» выезжали в Краснодарский край, где провели уроки электробезопасности в детском лагере «Орленок». В преддверии летних каникул профилактические беседы были организованы в детском саду №1 «Ваганочка» (г. Шенкурск), детском учебном центре «Уникум» (г. Котлас), в группе продленного дня на базе Районного центра дополнительного образования п. Плесецк, в Сольвычегодском детском доме. В Сольвычегодской общеобразовательной школе занятие под названием «Доброе электричество – безопасные каникулы» прошло в актовом зале, полезные знания по электробезопасности получили сразу 290 учеников. В д. Кречетово мастер участка Каргопольского РЭС организовал для учеников старших классов сельской школы небольшую экскурсию на производственную базу, где ознакомил с мерами электробезопасности и рассказал о профессии энергетика. В Афанасьевской СОШ (село Верхняя Тойма) уроки электробезопасности мастера Кодимского участка Верхнетоемского РЭС посетили 130 учеников. Кроме того, начальник и главный инженер Приморского РЭС провели профилактические беседы в школе поселка Заостровье, а специалисты отдела производственной безопасности и производственного контроля Вельских электросетей посетили с тематическим уроком Усть-Вельскую школу №23. Также занятия «Подружись с электричеством» прошли в СОШ №2 г. Котласа и других школах региона.
Уважаемые родители, вы можете самостоятельно рассказать детям о правилах электробезопасности. Прежде всего, объясните им, что ни в коем случае нельзя проникать на территорию энергообъектов. Запрещено забираться за ограждения и барьеры, касаться электрооборудования и приближаться к нему на недопустимое расстояние. Незаконно проникнув на опасную территорию, ребенок рискует получить смертельную травму, попав под высокое напряжение. Играть вблизи трансформаторных подстанций, открывать двери категорически запрещено. Все энергообъекты обозначены специальным знаком желтого треугольника с черной молнией, предупреждающим об угрозе поражения током.
Напомните детям, что нельзя играть рядом с линиями электропередачи, бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки, а также запускать воздушных змеев вблизи ЛЭП. Приближение к оборванному проводу на расстояние ближе 8 метров может привести к удару током. Увидев оборванный или провисший до земли провод линии электропередачи, открытые двери электроустановок или поврежденное электрооборудование, следует сообщить об этом по телефону круглосуточной горячей линии МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.
Напомним, все методические материалы можно найти на специальном портале «Подружись с электричеством»
. Здесь размещены сценарии уроков, викторины, обучающие видео и занимательные развивающие игры.