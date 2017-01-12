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Архангельск: Новости компаний

     

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«Архэнерго» сокращает сроки технологического присоединения к электросетям

В 2016 году специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») обеспечили технологическое присоединение к электросетям 3479 объектов. Заключено 3383 договора.
Благодаря активной работе сотрудников сетевой компании с 2015 года наблюдается устойчивая динамика превышения  количества исполненных договоров над заключенными. По итогам 2015-2016 гг. общее количество действующих договоров техприсоединения, в том числе неисполненных в срок, снижено на 63,2%. Сокращены средние сроки оформления документации и фактического техприсоединения. 
 
«Второй год подряд мы присоединяем больше льготных потребителей, чем заключаем договоров, что позволило снизить количество действующих договоров с 6300  на  1 января 2014 года до  2400 на  1 января 2017 года, при этом количество поданных заявок  на техприсоединение из года в год остается на одном уровне, - подчеркнул директор «Архэнерго» Андрей Кашин. - Таких показатели удалось достичь, в том числе, потому, что большинство работ по льготному техприсоединению филиал стал выполнять своими силами без привлечения подрядных организаций. Сроки подключения существенно сокращены. Если на 1 января 2015 года средний срок технологического присоединения льготной категории заявителей в Архангельской области был более 360 дней, то по данным на конец декабря 2016 года мы вышли на 205 дней. Задача на этот год - сократить процедуру до 180 дней».
 
Среди крупнейших объектов, подключенных к сетям «Архэнерго» в прошлом году, новое промышленное предприятие ООО «МРТС Терминал», центр мелкооптовой торговли «Метро Кэш энд Керри», 7-этажное здание перинатального центра. В Архангельской области подключены свыше 20 социально значимых объектов: детские сады, школы, учреждения здравоохранения, спорта и другие государственные бюджетные организации. Наиболее крупным учреждением сферы образования стала школа на 860 мест в п. Урдома Ленского района. Продолжается работа по подключению жилых домов для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В 2017 году планируется обеспечить техприсоединение еще нескольких многоэтажных домов Архангельске и Северодвинске.
 
В целом, по объёму вновь присоединяемой мощности (более 80 МВт) в 2016 году «Архэнерго» вышло на одно из лидирующих мест среди филиалов МРСК Северо-Запада.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: arhenergo
просмотров: 59
дата: 12.01.17 | 17:44
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