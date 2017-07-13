«Архэнерго» выполняет расчистку трасс линий электропередачи

Расчистка и расширение трасс – важное направление деятельности компании, занимающейся распределением и передачей электрической энергии на дальние расстояния. Протяженность воздушных линий электропередачи филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») по трассе, т.е. между населенными пунктами – более 15 тысяч км, из которых более 11 тысяч км проходят по лесному массиву. Расчистка и расширение призваны способствовать улучшению качества электроснабжения потребителей, исключению технологических нарушений, вызванных короткими замыканиями из-за соприкосновения проводов и деревьев.

Ежегодно энергетики реализуют планы работ по расчистке просек. Летний период – самая активная фаза реализации годового плана. На 2017 год он составляет 1974 га. На сегодняшний день расчищено уже более 1100 га, что составляет 56 % от годового плана и 94 % от плана 7 месяцев. Наибольший объем работ производится на просеках ВЛ-110 кВ. Расчистка производится как при помощи подрядчиков, так и хозспособом. Энергетики используют кусторезы и бензопилы, а также мульчеры, которые значительно повышают производительность и качество труда. По всей протяженности охранной зоны линий электропередачи удаляется растительность (мелкие деревья и кустарники), которые успели подрасти за годы эксплуатации ЛЭП. На расчищенных трассах удобнее производить работы, выполняемые в процессе эксплуатации линии, следовательно, повышается надежность электросетей.

Кроме того, энергетики осуществляют расширение просек до нормативных значений. Работы производятся с привлечением специализированных подрядных организаций. План филиала по расширению просек на 2017 год составляет 150 га. На линиях, расширение которых в этом году не планируется, энергетики производят вырубку высоких деревьев по краям просек.

В ходе работ специалисты сетевой компании стараются по возможности не отключать линии, чтобы не создавать неудобств потребителям электроэнергии. Вместе с тем все работы ведутся в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

«Если просека под линией электропередачи соответствует требованиям Правил устройства электроустановок, то отключения ЛЭП из-за падения деревьев и веток на провода при неблагоприятных погодных условиях или перекрытий на поросль быть не должно, - пояснил начальник электротехнической службы «Архэнерго» Дмитрий Фетин. - Кроме того, на расширенных и расчищенных просеках зимой меньше снегообразования на проводах, лучше условия обхода для электромонтеров. Расчистка и расширение просек сегодня являются одним из приоритетов в нашей работе».