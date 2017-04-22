Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события «Архэнерго» заменит масляные выключатели на вакуумные на подстанциях Поморья Новое оборудование абсолютно безвредно для экологии и повышает надежность электроснабжения потребителей Архангельской области. Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (входит в группу «Россети») в 2017 году – в Год экологии - заменит 67 масляных выключателей вакуумными на подстанциях 10 и 35 кВ.



Вакуумное коммутационное оборудование проще в эксплуатации, имеет длительный срок эксплуатации, отличается быстродействием и требует минимальных затрат на обслуживание. Оно более надежно в работе за счет простоты конструкции, имеет относительно небольшие габариты и массу, в нем отсутствует масло, которое может нанести вред экологии, и другие горючие материалы, что обеспечивает его взрывобезопасность. Также к достоинствам вакуумных выключателей относят бесшумную работу, отсутствие выбросов в атмосферу, полную герметезацию дугогасительного устройства, значительный ресурс при коммутации номинального тока (30-50 тысяч операций).



Отметим, что в 2016 году на подстанциях «Архэнерго» 10 и 35 кВ также была произведена замена 77 масляных выключателей на вакуумные. В целом на подстанциях «Архэнерго» всех классов напряжения (от 6 до 110 кВ) в настоящее время уже установлено 781 вакуумный выключатель, что составляет почти треть от всего коммутационного оборудования. Работа по повышению надежности электроснабжения потребителей Архангельской области продолжается в соответствии с ежегодными планами ремонтов энергообъектов филиала. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 58

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