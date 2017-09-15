Маймаксанская библиотека №6 присоединилась к всероссийской экологической акции
сегодня 08:45
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Библиотекари, учащиеся школы №55, представители экологического фонда «Биармия» и ЗАО «Лесозовод-25» присоединились к экологическому субботнику "Зеленая Россия".
Открыли мероприятие министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Доронин К.М. и руководитель общественной природоохранной организации "Биармия" Григорова А.В.
Дружно разобрав рабочий инвентарь, экологический десант провел работу по очистке территории детской игровой площадки и прилегающей к библиотеке территории от мусора.
В мае этого года ребята и взрослые уже убирали эту площадку. Все участники субботника отметили, что сейчас мусора стало намного меньше, чем было весной. Даже начавшийся дождь не помешал работе.
Для участников субботника был организован горячий чай с пирогами.
Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону: 29-69-27.