Маймаксанская библиотека №6 присоединилась к всероссийской экологической акции

Открыли мероприятие министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Доронин К.М. и руководитель общественной природоохранной организации "Биармия" Григорова А.В.Дружно разобрав рабочий инвентарь, экологический десант провел работу по очистке территории детской игровой площадки и прилегающей к библиотеке территории от мусора.В мае этого года ребята и взрослые уже убирали эту площадку. Все участники субботника отметили, что сейчас мусора стало намного меньше, чем было весной. Даже начавшийся дождь не помешал работе.Для участников субботника был организован горячий чай с пирогами.Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону: 29-69-27.