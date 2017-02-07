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Архангельск: Новости компаний

     

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«Центр поддержки молодой семьи» проводит бесплатные консультации для юных северян

Около 200 консультаций за 2016 год провела юрист областного «Центра поддержки молодой семьи» для юных северян.
«В основном молодежь обращается к нам по вопросам жилищного и семейного законодательства. Ребятам нужна помощь при: вступлении в наследство, разводе, приобретении недвижимости, разделе счетов», - рассказала юрист центра Алиса Чапурина. 

Записаться на консультацию к специалисту можно по телефонам: (8182) 28-69-40, 8-911-670-53-53. Бесплатно юридическая помощь оказывается только молодым людям в возрасте до 30 лет. 

Адрес центра поддержки молодой семьи: Архангельск, ул. Ломоносова, 269, центральный вход.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Вера Л.
просмотров: 41
дата: 07.02.17 | 22:14
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