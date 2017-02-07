Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события «Центр поддержки молодой семьи» проводит бесплатные консультации для юных северян Около 200 консультаций за 2016 год провела юрист областного «Центра поддержки молодой семьи» для юных северян. «В основном молодежь обращается к нам по вопросам жилищного и семейного законодательства. Ребятам нужна помощь при: вступлении в наследство, разводе, приобретении недвижимости, разделе счетов», - рассказала юрист центра Алиса Чапурина.



Записаться на консультацию к специалисту можно по телефонам: (8182) 28-69-40, 8-911-670-53-53. Бесплатно юридическая помощь оказывается только молодым людям в возрасте до 30 лет.



Адрес центра поддержки молодой семьи: Архангельск, ул. Ломоносова, 269, центральный вход. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Вера Л. просмотров: 41

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