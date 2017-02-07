Архангельск: Новости компаний

Около 200 консультаций за 2016 год провела юрист областного «Центра поддержки молодой семьи» для юных северян.
«В основном молодежь обращается к нам по вопросам жилищного и семейного законодательства. Ребятам нужна помощь при: вступлении в наследство, разводе, приобретении недвижимости, разделе счетов», - рассказала юрист центра Алиса Чапурина.
Записаться на консультацию к специалисту можно по телефонам: (8182) 28-69-40, 8-911-670-53-53. Бесплатно юридическая помощь оказывается только молодым людям в возрасте до 30 лет.
Адрес центра поддержки молодой семьи: Архангельск, ул. Ломоносова, 269, центральный вход.