«Чиж &Co» выступит в Архангельске 14 октября
сегодня 08:52
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Легендарная группа исполнит лучшие песни в архангельском клубе М-33. Начало концерта в 19 часов. Успевайте купить билеты до 9 октября по выгодной цене!
В Архангельск «Чиж &Co» привезли поклонникам все самое «Лучшее» за многолетнюю историю группы. Гости вечера услышат самые любимые и популярные группы коллектива: лиричные и душевные «Русская (хочу чаю)», «Вечной Молодость» и «Полонез», очаровательные и милые «Урал Байкер Блюз», «Автобус», «Нечего терять», «Ты ушла рано утром» и «Эрогенная Зона». Не обойдется и без таких признанных хитов, как «Hoochie Coochie Man», «Перекресток», «Такие дела».
Билеты можно приобрести на сайте
«Билет29» и в оффлайн-кассах по адресу:
Кассы клуба М33 – Московский, 33, чт-сб (15.00-21.00) и во время мероприятия
ТРК «Сафари» – «CoffeeLike» мини-кофейня, ул. Гайдара, 52, 1 этаж
ТРК «Европарк» – «CoffeeLike» мини-кофейня, Троицкий проспект, 17, 1 этаж
Участников «встречи» в социальной сети
«Вконтакте» совсем скоро ждет приятный бонус – розыгрыш сувенирной продукции группы, встреча с артистами за кулисами и участие в автограф-сессии.