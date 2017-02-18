наверх
Новости Архангельска
18 февраля, суббота 12:35
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

«Дари добро»: юные пациенты областной детской больницы получили в подарок книги

В Международный день дарения книг Детская библиотека №9 округа Майская горка провела акцию «Дари добро».
С 2012 года 14 февраля стало знаменательной датой для книголюбов, ведь это – Международный день дарения книг, который проходит под лозунгом «Подари другому радость быть читателем!»
Идея праздника родилась у американки Эмми Бродмур после того, как сын спросил ее, почему не существует дня, когда бы люди дарили друг другу книги. И теперь эту инициативу поддерживают во всем мире!
 
Детская библиотека №9 округа Майская горка решила присоединиться к акции и предложила читателям собрать книги для ребят – пациентов Архангельской областной детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова.
 
В результате читатели библиотеки и учащиеся средней школы №35 собрали 86 книг!
 
14 февраля эти книги получили мальчишки и девчонки, проходящие лечение в больнице.
 
Подробности о мероприятиях в библиотеке вы можете узнать по телефону: 68-28-15.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: cbs
просмотров: 29
дата: 18.02.17 | 11:56
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080