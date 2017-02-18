Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события «Дари добро»: юные пациенты областной детской больницы получили в подарок книги В Международный день дарения книг Детская библиотека №9 округа Майская горка провела акцию «Дари добро». С 2012 года 14 февраля стало знаменательной датой для книголюбов, ведь это – Международный день дарения книг, который проходит под лозунгом «Подари другому радость быть читателем!»

Идея праздника родилась у американки Эмми Бродмур после того, как сын спросил ее, почему не существует дня, когда бы люди дарили друг другу книги. И теперь эту инициативу поддерживают во всем мире!



Детская библиотека №9 округа Майская горка решила присоединиться к акции и предложила читателям собрать книги для ребят – пациентов Архангельской областной детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова.



В результате читатели библиотеки и учащиеся средней школы №35 собрали 86 книг!



14 февраля эти книги получили мальчишки и девчонки, проходящие лечение в больнице.



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