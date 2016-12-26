Архангельск: Новости компаний

25 декабря в библиотеке им. Ломоносова состоялась новогодняя литературно-музыкальная гостиная, где прозвучали стихи и песни под гитару, были подведены итоги литературной премии «Доброе небо» и состоялась презентация книги финалистов-победителей.

В начале встречи участники гостиной наполнили свои сердца музыкой и почувствовали приближение самого светлого новогоднего праздника. Для гостей прозвучала песня под гитару, которую исполнил автор-исполнитель и музыкант Андрей Повилайтис. А затем поэт и прозаик, член Союза писателей России Игорь Гуревич рассказал о премии «Доброе небо», ее лауреатах и финалистах.



Учредители премии «Доброе небо» – авиакомпания «Псковавиа» и Союз писателей России (Псковское отделение). На соискание звания победителей и лауреатов было выдвинуто более 50 авторов из 5 регионов, в том числе из Архангельской, Брянской, Мурманской, Псковской и Тамбовской областей. В числе финалистов — наши земляки. Это поэты Игорь Григоров, Ирина Кемакова, Майк (Михаил) Зиновкин, Галина Рудакова, Татьяна Щербинина, а также прозаик Александр Тутов.



В исполнении Игоря Гуревича во время встречи прозвучали стихи Галины Рудаковой, Ирины Кемаковой, Игоря Григорова, Михаила Зиновкина, Татьяны Щербининой. Также зрители услышали стихи Татьяны Щербининой и Михаила Зиновкина в авторском исполнении. Татьяна Юрьевна прочитала стихотворение «Необетованная не-земля» о нашем Архангельском крае, где есть такие, проникнутые теплом и любовью поэтические строчки:



У Господа,

под левым его крылом,

увенчана колючей короной елей,

область моя —

не обласканная теплом,

Архангельская — на самом деле.

Псалмом бесконечным

звенит простор,

земных надежд обрывая клочья.

Светятся лики лесных озёр

тихим жемчугом белоночья…



Игорь Гуревич представил новую книгу «Доброе небо. 2017 ». Это сборник стихов и прозы финалистов Литературной премии авиакомпании «Псковавиа» и Псковского отделения Союза писателей России. Книга издана в архангельском литературно-издательском центре «Лоция» и адресована всем любителям поэзии и настоящего русского литературного слова. «Мне не стыдно за эту книгу, потому что здесь каждое слово на вес золота,»- сказал Игорь Гуревич во время встречи. Он вручил авторам дипломы финалистов, а Татьяне Щербининой – диплом лауреата премии «Доброе небо».



Александр Тутов представил участникам гостиной второй выпуск «Поморских бесед», написанный соавторстве с А.В. Бедновым. Как и в первом выпуске, в этой книге идет речь о социальных, культурных и политических проблемах, о литературе, событиях в Украине, в Крыму и на Донбассе. Игорь Гуревич подарил читателям ЦГБ им. М.В. Ломоносова книгу «Доброе небо. 2017», а Александр Тутов – книгу «Поморские беседы. Выпуск 2-й».



Также в гостиной прозвучали стихи и проза участников литературного объединения «Творчество» (ЦГБ им. М.В. Ломоносова) Ирины Неумоиной, Андрея Калиниченко и Елены Немировой. В преддверие Нового года все желающие смогли принять участие в новогодней фотосессии в интерьере библиотеки.



ЦГБ им. М.В. Ломоносова благодарит за встречу Игоря Гуревича, Александра Тутова, Татьяну Щербинину, Михаила Зиновкина, Андрея Повилайтиса и желает им творческих успехов.



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