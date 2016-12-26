Архангельск: Новости компаний

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«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно

Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
На старте в российском прокате пятой части «Елок», онлайн-кинотеатр «МегаФон.ТВ» предлагает вспомнить, как все начиналось.  Первые, вторые и третьи «Елки», а также фильмы «Елки 1914» и «Елки Лохматые» доступны для бесплатного просмотра всем пользователям, зарегистрированным в сервисе MegaFon.TV, а также пользователям, зарегистрировавшимся в сервисе во время проведения акции с 19 декабря по 8 января. 
 
Напомним, что первый фильм киноальманаха «Елки» вышел в 2010-ом году и состоял из снятых разными режиссёрами 8 новелл, связанных между собой и происходящих 31 декабря в 11 российских городах. В основу сюжета положена теория «шести рукопожатий», согласно которой каждый человек на Земле знает другого через шесть знакомых. В кинотеатре фильм посмотрело 4 млн зрителей, а сборы составили  более 22 млн долларов.
 
За шесть лет «новогодняя история» от Тимура Бекмамбетова получила продолжение в виде второй и третьей части, также вышли фильмы «Елки 1914» и «Елки Лохматые». Именно эти картины можно сегодня посмотреть абсолютно бесплатно в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: MegaFon
просмотров: 36
дата: 26.12.16 | 16:59
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