«Горячая» телефонная линия по противодействию коррупции организована в Росреестре

Все обратившиеся смогут получить подробную информацию по следующим вопросам: как поступить в случае коррупционных проявлений в действиях работников при исполнении ими должностных обязанностей; о конфликте интересов в действиях (бездействии) работников и возможных путях его решения; о работе «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции в филиале.Звонки будут приниматься 17 октября 2017 г. с 10.00 до 12.00 по телефону: (8182) 215367.