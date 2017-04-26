Архангельск: Новости компаний

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«Ледовое побоище» изобразили на почтовой марке

Сегодня в почтовое обращение вышла марка, посвящённая 775-летию победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 5 апреля 1242 года (18 апреля по новому стилю).
Почтовый блок размером 82×81 мм, номиналом 90 рублей, изданный тиражом 75 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России. На блоке изображена картина выдающегося русского живописца В.А. Серова «Ледовое побоище» (1942 г.)

К выпуску марки также изготовлен специальный штемпель гашения первого дня. Любой желающий сегодня сможет поставить оттиск штемпеля на марках в столичном отделении Почты России 101000 на ул. Мясницкой, 26. Кроме того, в г. Пскове в выставочном зале музея-заповедника в 12.00 состоится специальное гашение марки, выпущенной в честь героической битвы, состоявшейся на псковской земле 775 лет назад.

Битва на Чудском озере, известная больше, как Ледовое побоище – одно из важнейших сражений в истории Киевской Руси. Русские войска под командованием князя Александра Невского нанесли сокрушительное поражение рыцарям Ливонского ордена. Ледовое побоище считается первым сражением, в котором пешее войско победило тяжёлую конницу. Благодаря этой победе Новгород сохранил торговые связи с Европой, а угроза, исходившая от ордена, была устранена.
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автор: postarh
просмотров: 39
дата: 26.04.17 | 19:05
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