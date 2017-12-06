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«МегаФон» позволяет общаться за границей в мессенджерах безлимитно

вчера 12:22
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C 1 декабря абоненты линейки тарифных планов «Включайся!» смогут пользоваться безлимитным интернет-трафиком в международном роуминге для общения в мессенджерах.
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— Такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber, Telegram очень популярных у наших абонентов как дома, так и в отпуске за границей. Теперь для того, чтобы отправить друзьям и близким сообщения, вложив фото или видео, не нужно переплачивать, не нужно ждать доступа в WiFi. Можно поделиться эмоциями, поздравить с наступающими праздниками здесь и сейчас! Важно, что теперь не нужно ничего подключать — предложение начинает действовать, как только вы въезжаете в другую страну и выходите в мессенджеры. И это по доступной цене за 99 рублей в сутки, причем только в дни пользования.

— Напомню, что наша линейка тарифов «Включайся!» построена исходя из реальных интересов цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом заграницей – безусловно важная составляющая этих интересов, и мы рады предложить этот сервис нашим клиентам, — прокомментировал Андрей Балеевский, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Архангельского отделения компании «МегаФон».

Безлимитный интернет-трафик в мессенджерах за границей в тарифах «Включайся!» позволяет абонентам «МегаФон» не беспокоиться о расходах и быть всегда на связи. Предложение действует с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года.

Для использования других интернет-ресурсов «МегаФон» предоставит абонентам тарифов 10 МБ трафика по той же стоимости — 99 рублей в сутки. При исчерпании объема трафика подключится новый пакет размером 10 МБ, но не более 5 раз за сутки.

подробности на сайте
Автор: MegaFon
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