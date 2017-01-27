Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события «Мне звезда упала на ладошку...» 19 февраля в 16.00 ЦТСК "Архангелогородская сказка" приглашает архангелогородцев и гостей города на музыкально-поэтический вечер дуэта "Гармония" Свое творчество представят Андрей Повилайтис и Татьяна Рудная.



Кто из нас не любовался далекими, но прекрасными звездами? Участники встречи смогут увидеть не только звезды, но и удивительный Млечный Путь, встретиться со Снежной принцессой и погрузиться в атмосферу праздника, проникнутую романтикой и ожиданием чуда.



Андрей Повилайтис – автор-исполнитель, музыкант, педагог, неоднократный лауреат региональных конкурсов авторской песни. Татьяна Рудная – руководитель литературного объединения «Творчество» (Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова), автор стихотворных публикаций в журналах, поэтических альманахах и сборниках, лауреат творческих конкурсов.



В «звездной» программе – лирические песни под гитару, любимое ретро, попурри, стихи, инструментальная музыка, танцы, игры, конкурсы, призы и небольшие, но приятные сюрпризы.

Зрители смогут приобрести новый диск с песнями на стихи Татьяны Рудной (музыка Андрея Повилайтиса и Светланы Семпокрыловой).





Стоимость билета – 250 рублей

Ждем Вас по адресу: пр. Чумбарова–Лучинского, 15

Телефон для справок: 65 20 01, 8 (964)298 80 20, 8-950-962-65-56.

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