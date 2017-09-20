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«Морошка-хаус» вырастет к 2020 году в центральной части Архангельска

сегодня 09:32
133 0
Помимо «ягодок» первичный рынок жилья в столице Поморья пополнится и «цветочками». К этому времени застройщики планируют завершить целый ряд различных по масштабу объектов.
 
 
 
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ЖК «Морошка-хаус» в Архангельске
ЖК «Самоцвет» в Архангельске
ЖК «Пушкин» в Северодвинске

Компактный жилой комплекс «Морошка-хаус» появится на пр. Ломоносова. Многоэтажное здание чудесным образом «вклинится» между двумя другими новостройками, возведенными в этом районе города в разное время.

Сотрудники портала Новострой29.ру уже побывали на местности, чтобы оценить масштабы строительства. Выяснилось, что будущая новостройка предполагает почти 80 квартир различной планировки и площади. Заявленный срок окончания строительства - конец 2019 года.

На этот же период намечена сдача еще одного жилого комплекса, строительство которого активизировалось в тихой части города. Речь идет о ЖК «Самоцвет», возводимом на Цветной улице, что между Садовой и Логинова.

Будущий 45-квартиный дом расположен по-соседству с крупным жилищным проектом компании «АГР», которая застраивает целый квартал на пр. Обводный канал.

Говоря о новых объектах, нельзя не упомянуть «литературную» новостройку в городе корабелов. ЖК «Пушкин» возводится в старой части города Северодвинска на ул. Ломоносова. Компактный жилой комплекс на 44 квартиры также планируются ввести в эксплуатацию к 2020 году.

Новострой29.ру — это полная и актуальная информация по жилым новостройкам ключевых городов региона. Характеристики объектов, планировки, цены от застройщика, фотографии процесса строительства, а также контакты отдела продаж — все это доступно на специализированном сайте с 5-летней историей.

Автор: novostroy29
133 0
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«Морошка-хаус» вырастет к 2020 году в центральной части Архангельска
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