«Морошка-хаус» вырастет к 2020 году в центральной части Архангельска

Компактный жилой комплекс «Морошка-хаус» появится на пр. Ломоносова. Многоэтажное здание чудесным образом «вклинится» между двумя другими новостройками, возведенными в этом районе города в разное время.



Сотрудники портала Новострой29.ру уже побывали на местности, чтобы оценить масштабы строительства. Выяснилось, что будущая новостройка предполагает почти 80 квартир различной планировки и площади. Заявленный срок окончания строительства - конец 2019 года.



На этот же период намечена сдача еще одного жилого комплекса, строительство которого активизировалось в тихой части города. Речь идет о ЖК «Самоцвет», возводимом на Цветной улице, что между Садовой и Логинова.



Будущий 45-квартиный дом расположен по-соседству с крупным жилищным проектом компании «АГР», которая застраивает целый квартал на пр. Обводный канал.



Говоря о новых объектах, нельзя не упомянуть «литературную» новостройку в городе корабелов. ЖК «Пушкин» возводится в старой части города Северодвинска на ул. Ломоносова. Компактный жилой комплекс на 44 квартиры также планируются ввести в эксплуатацию к 2020 году.



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