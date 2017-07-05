«Острова чтения» открылись благодаря архангельской окружной библиотеке

Дети и их родители с интересом читали книги и журналы, играли в различные настольные игры, отвечали на вопросы сказочной викторины. Все желающие смогли сделать замечательные рисунки мелом на асфальте, поиграть в игры («Весёлый мотальщик» и «Кольцеброс»).Летний читальный зал будет работать с 4 по 28 июля по вторникам и четвергам с 12.30 до 14.00. Приглашаем всех желающих весело и интересно провести время на свежем воздухе. Вас ждут книги, журналы и настольные игры.Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 62-78-29.