Архангельск: Новости компаний

В Библиотеке №17 округа Майская горка в рамках юбилея Архангельской области состоялся финал окружного конкурса театральных миниатюр «Ожившие сказки» по творчеству северного сказочника Степана Григорьевича Писахова.

Целью конкурса являлось приобщение детей к богатствам северной сказочной литературы. Участники представили следующие сказки: «Не любо – не слушай», «Сахарна редька», «Лень да Отеть», «Модница» и «Девки в небе пляшут». Все ребята с большой ответственностью подошли к инсценировкам. У каждой команды были необычные костюмы и сказочный реквизит.

Все исполнители проявили артистичность и оригинальность в своих выступлениях, говорили поморским говором. Некоторые команды проявили себя в культуре исполнения, были очень живыми и пластичными. Кто-то отличился в музыкальном сопровождении, подобрав для своего выступления красивую сказочную музыку. Команда из школы Соловецких юнг подготовила номер с танцевальными элементами, который понравился абсолютно всем участникам. Всем гостям пришлись по душе выступления юных читателей, в зале царила дружеская и непринуждённая атмосфера.

По итогам конкурса первое место заняли команда 1 «Б» класса школы №95 под руководством Е.Н. Линдстед и Л.А. Задориной и команда школы Соловецких юнг (руководители Е.В. Попова и С.В. Мельничек). Второе место – команда 2 «Б» (классный руководитель – Е.В. Попова), и 2 «В» класс под руководством К.В. Горло из 95-й школы, а третье – команда читателей библиотеки №17. Награждение победителей состоится 13 мая в Библиотеке №17 округа Майская горка на литературном празднике «Не любо – не слушай».



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