Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события «Перспективные кадры» оценит губернатор Архангельской области и профильные министры 18 февраля в Архангельске пройдет экспертная сессия для начинающих и действующих предпринимателей - «Проектный завод». В рамках мероприятия состоится презентация другого долгосрочного проекта «Перспективные кадры для экономики региона». Промежуточную оценку проекта даст губернатор Архангельской области Игорь Орлов.



Напомним, что проект «Перспективные кадры для экономики региона» был запущен в августе 2016 года министерством экономического развития Архангельской области и АО «Корпорация развития Архангельской области».



Цель проекта - сформировать открытую систему развития компетенций кадров Архангельской области для их мотивированного эффективного применения в экономике региона. Дополненные и вновь сформированные команды профессионалов позволят закрыть потребность региона, прежде всего, в кадрах на местах, сформировать экспертное сообщество и выделить лидеров, способных реализовывать стратегические проекты регионального уровня.



Всего в проекте приняло участие более 100 человек, из которых 25 объединились в команды и приняли участие в «перезагрузке» проектов, основы которых были разработаны представителями Правительства и САФУ в 2013 году на базе Московской школы управления «Сколково» (программа «Перспективы Архангельского региона: стратегия и ресурсы развития»).



Сегодня четыре команды представят сценарии развития следующих проектов: «Развитие инновационной экосистемы в регионе»; «Большой Архангельск: развитие физических и социальных инфраструктур в агломерации Архангельск-Северодвинск-Новодвинск»; «Механизмы вовлечения населения в развитие городского пространства (г. Архангельск)»; «Формирование образа Чиновника 2.0».



«Мы применили уникальную модель открытого отбора кадров для ключевых позиций в регионе. Она показала, что в Архангельской области есть амбициозные, замотивированные ребята, которые болеют за область, хотят здесь жить и работать. Поэтому очень важно, как можно быстрее включать их в стратегические проекты, дать возможность не просто предлагать идеи, а реализовывать их», -прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев.



Как пояснили организаторы мероприятия, в результате субботней презентации руководству региона будет представлен пул проработанных проектных решений, которые могут быть применимы практически уже в ближайшей перспективе.



Напомним, экспертная сессия «Проектный завод» начнется в 11.20 часов в субботу на новой публичной площадке Архангельска «Лофт-Проект». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: korpo просмотров: 30

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