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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

«Россети» инвестируют в развитие энергосистемы Архангельской области 3 млрд рублей

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, в ходе которой подвел итоги работы по развитию электросетевого комплекса региона.
Были затронуты в ходе беседы и планы энергетиков на ближайшие годы, а также озвучены данные о прохождении текущего осенне-зимнего периода.
 
Глава «Россетей» отметил, что для надежного энергоснабжения потребителей на территории Архангельской области предприятие ежегодно проводит комплексные ремонты линий и подстанций, осуществляет поэтапную реконструкцию электросетей, обновление и модернизацию оборудования.
 
В целом, за последние три года инвестиции группы компаний «Россети» в развитие распределительных и магистральных сетей региона составили 2,4 млрд руб. В 2017-2020 гг. планируется направить на развитие энергосистемы почти 3 млрд рублей.
 
В частности, в 2013 году проведена реконструкция распределительных сетей в Архангельске для резервирования питающих центров, что позволило повысить надежность электроснабжения областного центра и обеспечить возможность техприсоединения новых потребителей.
 
В 2014-2015 гг. осуществлена полная реконструкция подстанции 110/35/6 кВ «Кузнечевская». Благодаря оснащению современным оборудованием и установке более мощных трансформаторов данный центр питания был открыт для присоединения новых корпусов онкологического диспансера и областной клинической больницы, строящегося перинатального центра в Архангельске, появилась перспектива увеличения мощности аэропорта «Талаги», возможность подключения объектов нового жилищного строительства и промышленного производства. 
 
В 2015 году был реализован проект строительства подстанции 35/10 кВ «Удима» в Котласском районе с распределительными сетями 10 кВ в п. Удимский и Ерга. В результате ввода в эксплуатацию данной подстанции поселки Котласского района впервые были обеспечены централизованным электроснабжением.
 
В 2018 году планируется реконструкция подстанции 110 кВ №7 в Архангельске, где запланирована полная замена трансформаторов. Реконструкция другой транзитной подстанции №1 в районе ул. Павла Усова даст существенный эффект для повышения надежности и увеличения свободных мощностей в областном центре.
 
Олег Бударгин подчеркнул важность сотрудничества с региональными властями для повышения эффективности развития энергосистемы. По его словам, необходимо, чтобы  строящиеся энергообъекты были включены в территориальные программы развития региона для обеспечения востребованности новых мощностей.
 
 Отдельно стороны затронули вопросы прохождения осенне-зимнего периода, характеризующегося в Поморье чередованием аномальных морозов и околонулевых температур с обильными снегопадами.
 
Олег Бударгин отметил, что энергосистема региона способна успешно отработать в любых погодных условиях. Персонал архангельского филиала МРСК Северо-Запада готов к ликвидации технологических нарушений, диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме, в наличии имеется необходимый аварийный запас материалов, а также более 20 резервных источников электроснабжения. 
 
Особое внимание энергетики уделяют подготовке к международному форуму «Арктика - территория диалога», который пройдет в Архангельске 29-30 марта. Все площадки крупнейшего события с участием президента РФ Владимира Путина и более тысячи гостей будут надежно и бесперебойно снабжаться электроэнергией.

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автор: arhenergo
просмотров: 143
дата: 13.01.17 | 17:58
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