«Социальная ипотека» не миф, а реальность!
вчера 15:28
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В Архангельской области начинает работать проект «Социальная ипотека», который направлен на поддержку работников государственных и муниципальных учреждений, функционирующих на территории региона.
Поддержка осуществляется путем предоставления ипотечных жилищных кредитов сроком до 5 лет, размером до 1 млн. рублей по ставке 6 процентов годовых с целью улучшения их жилищных условий.
«Для участия в программе работнику бюджетной организации необходимо представить своему руководителю письменное заявление с необходимым пакетом документов, - пояснила юрисконсульт Центра поддержки молодой семьи Алиса Чапурина. - Размер субсидии составляет разницу между процентной ставкой на дату заключения кредитного договора, увеличенную на 2,5 процентного пункта, и ставкой 6 процентов годовых. Осуществлять выдачу ипотечных кредитов работникам бюджетной сферы будет ПАО «Московский Индустриальный банк». Субсидии планируется предоставлять ежемесячно».
С порядком предоставления субсидий и перечнем необходимых документов, предоставляемых для участия в программе можно ознакомиться на официальном сайте Правительства Архангельской области в соответствующем
разделе.