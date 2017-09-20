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«Туристический итальянский язык к новогодним каникулам»: старт занятий

вчера 23:56
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Занятия в паре и всей семьей. Начало занятий - 30 сентября. Продолжительность - 2,5 месяца. Упор на разговорную речь. Используются самые современные учебные материалы.
 
 
 
 
 
 
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Время занятий: будние дни и по субботам (днем или вечером). Периодичность: один или два раза в неделю.

Я хочу, чтобы вы знали итальянский язык и могли общаться с итальянцами на самые разнообразные повседневные темы.

Стоимость 1 занятия в паре - 2500 руб., семья из 3-х человек (1 занятие) - 3000 руб.
Звоните: +79600028017, Инна Владимировна Ревенчук.

Автор: Polyglot
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«Туристический итальянский язык к новогодним каникулам»: старт занятий
«Туристический итальянский язык к новогодним каникулам»: старт занятий
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