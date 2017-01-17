Архангельск: Новости компаний

Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд действует с 1 января 2014 года. В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона о Контрактной системе заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
В программе курса будут рассмотрены следующие вопросы:
Вот некоторые поправки
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Принципы и цели контрактной системы, нормативно-правовое обеспечение функционирования контрактной системы
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Информационное обеспечение контрактной системы, электронный документооборот
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Планирование, нормирование, обоснование, общественное обсуждение и идентификация закупок
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Осуществление закупок: способы определения контрагентов – конкурсы, аукционы, запросы котировок и предложений; совместные и централизованные закупки
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Организаторы закупок: контрактная служба заказчика, закупочные комиссии, специализированные и экспертные организации
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Участники закупок: общие требования, специфика участия субъектов малого предпринимательства, организаций инвалидов, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы.
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Проведение конкурсов и аукционов: извещение, документация, подача заявок, определение победителя, заключение контракта, признание торгов несостоявшимися; особенности конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых торгов. Запрос котировок, запрос предложений: порядок организации закупочных процедур. Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
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Заключение, изменение, исполнение, расторжение, сопровождение, обеспечение исполнения контрактов, реестр контрактов
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Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок, обжалование действий (бездействий) организаторов закупок
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Индивидуальные консультации по вопросам организации закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
: В свете изменений законодательства текущего года стоит обратить внимание заказчиков на то, что с 15 июля 2016 года введены специальные составы административной ответственности за нарушения правил планирования и все что с ним связано, например, обоснование и общественное обсуждение (Федеральный закон от 03.07.2016 № 318-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"). Полный перечень и комментарии Лобановой О.Л. читайте на нашем сайте www.seminar29.ru
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