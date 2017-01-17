Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события «Управление государственными и муниципальными закупками» 44-ФЗ ЧУ ДПО «Лидер-Гранд» совместно с Государственной академией промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова в г. Архангельске проводит курс по вопросам применения Федерального закона №44-ФЗ



В программе курса будут рассмотрены следующие вопросы: Принципы и цели контрактной системы, нормативно-правовое обеспечение функционирования контрактной системы

Информационное обеспечение контрактной системы, электронный документооборот

Планирование, нормирование, обоснование, общественное обсуждение и идентификация закупок

Осуществление закупок: способы определения контрагентов – конкурсы, аукционы, запросы котировок и предложений; совместные и централизованные закупки

Организаторы закупок: контрактная служба заказчика, закупочные комиссии, специализированные и экспертные организации

Участники закупок: общие требования, специфика участия субъектов малого предпринимательства, организаций инвалидов, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы.

Проведение конкурсов и аукционов: извещение, документация, подача заявок, определение победителя, заключение контракта, признание торгов несостоявшимися; особенности конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых торгов. Запрос котировок, запрос предложений: порядок организации закупочных процедур. Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Заключение, изменение, исполнение, расторжение, сопровождение, обеспечение исполнения контрактов, реестр контрактов

Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок, обжалование действий (бездействий) организаторов закупок

Индивидуальные консультации по вопросам организации закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Вот некоторые поправки: В свете изменений законодательства текущего года стоит обратить внимание заказчиков на то, что с 15 июля 2016 года введены специальные составы административной ответственности за нарушения правил планирования и все что с ним связано, например, обоснование и общественное обсуждение (Федеральный закон от 03.07.2016 № 318-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"). Полный перечень и комментарии Лобановой О.Л. читайте на нашем сайте



По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.



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Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд действует с 1 января 2014 года. В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона о Контрактной системе заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.Вот некоторые поправки: В свете изменений законодательства текущего года стоит обратить внимание заказчиков на то, что с 15 июля 2016 года введены специальные составы административной ответственности за нарушения правил планирования и все что с ним связано, например, обоснование и общественное обсуждение (Федеральный закон от 03.07.2016 № 318-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"). Полный перечень и комментарии Лобановой О.Л. читайте на нашем сайте www.seminar29.ru Обучение очно-дистанционное . Теперь вам не нужно писать отчеты о стажировке или аттестацтионную работу. У вас дступ к порталу 24 часа и 7 дней в неделю . Всего 4 блока по 20 вопросов . После чего вы получаете удостоверение по программе 120 часов. государственной академии им Пастухова.Для этого просто нужно зайти на сайт www.seminar29.ru в раздел контакты и скачать форму заявки.можно по телефонуили по адресу электронной почты Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Александр А. просмотров: 94

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