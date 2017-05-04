Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события «Всё включено» – тарифы для дачи и отпуска С приходом тепла мы все чаще задумываемся о том, чтобы выбраться из города. Как минимум – на дачу. Впрочем, на майские праздники обычно начинается и туристический сезон.



Удобство подобных предложений в том, что основные телеком-услуги – голосовую связь, SMS, мобильный интернет – можно подключить «одним пакетом» с фиксированной ценой. «Размер» такого пакета каждый абонент «Мегафона» выбирает по себе – в зависимости от того, насколько активно он пользуется мобильными услугами.



С учетом того, что звонки внутри сети «Мегафон» являются безлимитными (начиная с пакета M – не только на номера «Мегафон» домашнего региона, но и по всей России), при выборе конкретного тарифа абоненты все чаще смотрят не на число минут, а на объем интернет-трафика. И это понятно: на даче тоже хочется читать в Сети новости или смотреть онлайн любимые фильмы. А в поездке по стране интернет может стать вообще бесценным помощником: с ним легко найти адрес кафе или заправки в незнакомом городе, сориентироваться на карте, узнать больше интересного о достопримечательностях, мимо которых доводится проходить. Поэтому лучше выбирать пакет с достаточным объемом трафика – например, «Все включено S» или М – соответственно с 2 или 4 Гб интернета.



Важно, что условия тарифов «Все включено» уже с пакета S действуют почти во всех регионах России**. То есть расценки на услуги связи в подавляющем большинстве мест останутся такими же, как в Архангельской области и вы можете звонить домой родным или переписываться с ними в соцсетях по своему привычному тарифу. Подключать дополнительные опции для экономии во время поездки уже не нужно.



У тарифов «Все включено» есть еще одна приятная особенность: в пакеты включены фильмы и телеканалы «Мегафон.ТВ». Скучать в поезде или на дачном участке не придется, ведь всюду, где есть мобильная сеть, с вами будут любимые сериалы и передачи. Интернет-трафик из пакета при просмотре контента «Мегафон.ТВ» не расходуется, то есть просмотр будет для вас бесплатным. Одним словом, «Все включено» – хорошее предложение. И, конечно, не только для тех, кто планирует уезжать из города.



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**«Мегафон – Все включено S», «Мегафон – Все включено M», «Мегафон – Все включено L», «Мегафон – Все включено VIP»: все услуги, предоставляемые на тарифном плане, действуют при поездках по России без дополнительной платы. Действие пакетов минут, сообщений и интернета в путешествиях по России, за исключением Республики Крым и г. Севастополь, и для пакета интернета – при поездках по России, за исключением Таймырского муниципального района, г. Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотской АО, Сахалинской обл., Где бы мы ни собирались отдыхать, важно всегда оставаться на связи с близкими. Один из удобных вариантов – пакетные тарифы «Всё включено» от «МегаФона».Удобство подобных предложений в том, что основные телеком-услуги – голосовую связь, SMS, мобильный интернет – можно подключить «одним пакетом» с фиксированной ценой. «Размер» такого пакета каждый абонент «Мегафона» выбирает по себе – в зависимости от того, насколько активно он пользуется мобильными услугами.С учетом того, что звонки внутри сети «Мегафон» являются безлимитными (начиная с пакета M – не только на номера «Мегафон» домашнего региона, но и по всей России), при выборе конкретного тарифа абоненты все чаще смотрят не на число минут, а на объем интернет-трафика. И это понятно: на даче тоже хочется читать в Сети новости или смотреть онлайн любимые фильмы. А в поездке по стране интернет может стать вообще бесценным помощником: с ним легко найти адрес кафе или заправки в незнакомом городе, сориентироваться на карте, узнать больше интересного о достопримечательностях, мимо которых доводится проходить. Поэтому лучше выбирать пакет с достаточным объемом трафика – например, «Все включено S» или М – соответственно с 2 или 4 Гб интернета.Важно, что условия тарифов «Все включено» уже с пакета S действуют почти во всех регионах России**. То есть расценки на услуги связи в подавляющем большинстве мест останутся такими же, как в Архангельской области и вы можете звонить домой родным или переписываться с ними в соцсетях по своему привычному тарифу. Подключать дополнительные опции для экономии во время поездки уже не нужно.У тарифов «Все включено» есть еще одна приятная особенность: в пакеты включены фильмы и телеканалы «Мегафон.ТВ». Скучать в поезде или на дачном участке не придется, ведь всюду, где есть мобильная сеть, с вами будут любимые сериалы и передачи. Интернет-трафик из пакета при просмотре контента «Мегафон.ТВ» не расходуется, то есть просмотр будет для вас бесплатным. Одним словом, «Все включено» – хорошее предложение. И, конечно, не только для тех, кто планирует уезжать из города.За более подробной информацией о тарифах обращайтесь на сайт www.megafon.ru или по тел. (8 800) 5 500 500.**«Мегафон – Все включено S», «Мегафон – Все включено M», «Мегафон – Все включено L», «Мегафон – Все включено VIP»: все услуги, предоставляемые на тарифном плане, действуют при поездках по России без дополнительной платы. Действие пакетов минут, сообщений и интернета в путешествиях по России, за исключением Республики Крым и г. Севастополь, и для пакета интернета – при поездках по России, за исключением Таймырского муниципального района, г. Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотской АО, Сахалинской обл., Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: MegaFon просмотров: 19

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