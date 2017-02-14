Архангельск: Интервью

фото, видео с места события Александр Фролов: В Поморье нет сильного падения спроса на рынке жилья В преддверии 12-го Поморского строительного форума председатель Совета директоров холдинга «Аквилон-Инвест» Александр Фролов рассказал о перспективах развития строительной отрасли в регионе. - Александр Михайлович, каковы строительные итоги-2016 у вашей компании?



- В целом год был достаточно успешным. В Архангельске и Северодвинске мы сдали 6 жилых комплексов – 40 тыс. кв. м. Мы снова стали обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России 2016». Объекты холдинга «Аквилон-Инвест» признаны домами с минимальными рисками для покупателей. Таким образом, на федеральном уровне признано, что их строит действительно надежный застройщик, который работает в строгом соответствии с действующим законодательством, имеет опыт строительства жилых домов, дорожит своей репутацией.



- Как вы оцениваете динамику спроса и предложения на рынке жилья Архангельска?



- Не смотря на негативные ожидания, сильного падения спроса на рынке жилья в регионе не наблюдается. Если смотреть в динамике, учитывая не только спрос, но и предложение, стоимость ипотечных кредитов, уровень доходов населения, то в целом жилье в Архангельске практически не дорожает и вряд ли подешевеет. Необходимо учесть, что в прошлом году при выгодных ставках по ипотеке было самое удачное время для приобретения квартир, в тех домах, которые строятся. Кроме того, и сами застройщики (и «Аквилон-Инвест» в частности) активно работали с банками предлагая различные программы ипотечного кредитования – например, ипотека с «нулевым» первым вносом. На фоне достаточно по объему предложения растет спрос на наиболее качественные проекты по адекватным ценам, на которые сформировался отложенный спрос. В целом, строительство в регионе ведется достаточно активно. Если же в ближайшем будущем (как мы надеемся) Центробанк РФ начнет снижать ключевую ставку, ставки по ипотечным кредитам так же будут снижаться. А значит, спрос будет расти. Поэтому мы продолжаем работу над новыми проектами. В Архангельске и Северодвинске мы строим порядка 230 тыс. кв. м. В ближайших планах – еще 5 новых жилых комплексов, в перспективе – до 300 тыс. кв. м. Кроме того, к концу 2017 года, мы планируем, полностью завершить в Архангельске строительство первого многофункционального общественно-делового центра европейского класса DELTA, в состав которого входит самая северная в мире гостиница Novоtel.



- Как на развитие строительной отрасли повлияют изменения законодательства?



- Закон – это база, которая всегда нуждается в совершенствовании. Государство,

совершенствуя законодательство, делает ставку на надежность застройщика, и это в принципе оправдано. Изменения в 214-ФЗ достаточно серьезные. Так новые требования к размеру уставного капитала строительных организаций будут способствовать укрупнению рынка, но вряд ли приведут к росту цен – все же ценообразование определяется рыночной ситуацией, финансовой моделью проекта, спросом и платежеспособностью населения. Фонд дольщиков позволит покупателям квартир в новостройках почувствовать большую уверенность при принятии решения о покупке, ведь их интересы будут застрахованы государственной структурой. Благодаря конкретизации прав и обязанностей сторон, теперь и застройщик получает больше инструментов воздействия на участника в части исполнения обязательств по договору. А это в свою очередь позволит нивелировать сложившуюся сегодня практику злоупотребления правом со стороны участников долевого строительства. Говорить о полномасштабном охвате нормами закона всего рынка строящегося жилья можно будет говорить через 2-3 лет. В любом случае это жесткие ограничения, как для недобросовестных застройщиков, так и для тех компаний кто не располагает серьезными финансовыми и производственными возможностями для выполнения требований закона.



- Насколько актуальна для нашего региона проблема качества строящегося жилья?



- Существующая в строительстве конкуренция приносит свои плоды. Квартиры стали сдаваться качеством на порядок лучше. Еще несколько лет назад вы покупали голые кирпичные стены и бетонные перекрытия. Сейчас квартиры в новостройках сдаются с предчистовой отделкой, требующей минимальных затрат. Кроме того застройщики предоставляют услугу по полной отделке квартир – заезжай и живи. На качество жилья влияет и то, как выглядят места общего пользования – холлы, подъезды: это дизайн помещений, новые двери, бесшумные лифты. Понятие дома сейчас выходит за пределы четырех стен. Это надо учитывать, и это совсем другой подход к проектированию. В своих новых проектах мы делаем акцент на благоустройстве общественных зон, формировании дружелюбной и гармоничной среды, где можно гулять с семьей, активно отдыхать, знакомиться с соседями. Это детские игровые площадки с хорошим, сертифицированным покрытием, спортивные площадки, уличные тренажеры, зоны отдыха для взрослых. Тогда домом становится весь жилой комплекс, а это уже - шаг в будущее. А на будущем, как известно – не экономят.



- Почему, по вашему мнению, стоит принять участие в Поморском строительном форуме?



- Строительный форум это площадка для активного диалога бизнеса, власти, девелоперов, всех кто заинтересован в развитии строительной отрасли Поморья. И холдинг «Аквилон-Инвест», как крупнейший застройщик региона, конечно же, примет в нем участие, представит свои новые проекты. Кроме того, форум – это специализированная площадка для установления деловых контактов. Также это возможность подвести итоги работы строительной отрасли в предыдущем году и наметить планы на будущее.

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