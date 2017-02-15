Архангельск: Интервью

14 февраля певица отметила 60-летний юбилей. Более 34 лет она работала в Северном хоре, а теперь уже пятый год в коллективе Поморской филармонии

Ольга Буракова - участница ансамбля "Антари Поморья", творческого коллектива Поморской филармонии, представляющего хоровое, плясовое, инструментальное искусство русского Севера.

- Ольга Васильевна, расскажите, пожалуйста, почему Вы решили связать свою жизнь с музыкой? С чего начался Ваш музыкальный путь?

- Музыка в моей жизни была всегда, с самого рождения. Большую часть времени в детстве я проводила у бабушки с дедушкой, ведь родители очень много работали. А у бабушки был патефон и много пластинок – например, Лидии Руслановой, хора Пятницкого. Помню, как плясала и пела громче патефона, надев валенки на босу ногу! Затем, когда училась в школе, писала много сценариев к мероприятиям, организовывала всевозможные концерты, сама их вела. Мы с ребятами выступали везде, у нас был очень певучий класс. А вот школы музыкальной в нашей деревне не было. Когда я была в шестом классе, к нам приезжал учитель музыки, который первым показал нам ноты.

- У вас музыкальная семья? Легко было определиться с профессией?

- Знаете, есть такие детские гадания, которые подсказывают, кем ты станешь в жизни. Мне всегда выпадало, что я стану артисткой. Мои родители очень хорошо пели. Мама тоже прослушивалась в хор, её взяли, но она вышла замуж и посвятила себя семье. Всегда участвовала во всех концертах в деревне. Мой брат тоже поёт замечательно. А в сфере культуры работаю я одна, хотя старшая дочь, кстати, 6 лет танцевала в Северном хоре. Я порой думаю, что из меня получился бы хороший врач, ведь у меня отличная память, я люблю людей, умею сочувствовать и сопереживать. Но учить меня было некому, я старшая в семье. А вот на сцене всё сложилось!

- Бываете в родной деревне?

- Моя родная деревня – деревня Кальи Виноградовского района Архангельской области. И от неё сейчас, к великому сожалению, осталась только треть: десять лет назад она сгорела. Приехал какой-то дачник, стал топить баню и решил пожечь траву. Начался пожар, который уничтожил почти всю деревню. Наш дом, где я родилась, остался, а бабушкин двухэтажный дом сгорел. Мы ездили к бабушке и дедушке на кладбище, а я даже не смогла зайти в саму деревню… А раньше после долгих гастролей я всегда возвращалась туда. И моя мама однажды услышала в магазине, как кто-то сказал: «У Филипповых-то девку с работы выгнали! Опять дома живёт!» Люди просто не понимали ещё, как это – ездить на гастроли, получать отгулы, а потом снова надолго уезжать.

- У современных зрителей высока потребность в образцах традиционной северной культуры?

- Конечно. Мы много работаем с детьми, и они очень внимательно слушают и реагируют на всё. Я сужу даже по своей внучке Ульяне, которой скоро будет три года. Она недавно была у меня на концерте, и тут же выучила множество скоморошин и присказок. Это всё очень близко народу, это нужно сохранять. Ведь люди уходят от традиций… С коллективом мы объездили множество дальних уголков нашей области. И поневоле сравниваешь, как было раньше и как сейчас. Там есть много чистого, нетронутого, неиспорченного. Наша традиционная северная культура – совершенно особенная. И люди интересуются ей, слушают, спрашивают, тянутся. Потому наши программы такие разнообразные – хочется поделиться очень многим.

- Сколько времени вы проработали в Северном хоре? И как приняли решение прийти в Поморскую филармонию?

- 34 года и 4 месяца я отработала в хоре. А затем было прослушивание в Филармонию, куда требовался голос сопрано. В сентябре исполнится пять лет, как я работаю здесь. Мне очень комфортно в коллективе, я действительно чувствую себя на своём месте. Считаю, что работать нужно в удовольствие – что и делаю. Вся жизнь у меня связана со сценой, и я не жалела об этом ни одного дня. Жизнь моя – красивая. Наполнена музыкой, песнями, встречами!