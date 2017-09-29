Гендиректор Северного речного пароходства рассказал о перспективах предприятия

- Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, как складывался Ваш профессиональный путь?



- Свою трудовую деятельность я начинал дежурным диспетчером пристани Надым, Салехардского речного порта, Иртышского речного пароходства. Было это в 1977 году. Можно сказать, что с рекой и морем я связан с рождения - родился на реке Енисей, отец и мать были связаны с флотом, и с детства я тоже мечтал об этом же. Никогда не представлял свою жизнь по другому. Ребята в наше время хотели стать космонавтами, а я - управлять кораблями! После школы поступил на эксплуатационный факультет в Новосибирский институт инженеров водного транспорта. После окончания института пошёл работать в Иртышское пароходство. Потом отслужил в армии, и снова туда вернулся.



В 1983 году, при создании объединенного Обь-Иртышского речного пароходства, с центром городе Тюмени, был переведён, и там проработал до 2002 года. Дорос до уровня заместителя генерального директора пароходства. Потом ушёл в Тобольский речной порт, а через три года - в компанию «Рескомтюмень». Два года назад стал Генеральным директором Северного речного пароходства.



- В семье кто-то идёт по Вашим стопам?



- Сегодня первым заместителем по речному флоту в ПАО СРП является мой младший брат - Михаил Александрович Лавонен. Он также закончил Институт инженеров водного транспорта, прошёл тем же путем, что и я.



- Сергей Александрович, День рождения — это всегда повод для того, чтобы оглянуться назад и задать вопросы самому себе. Что для Вас в жизни принципиально важно, что — неприемлемо?



- Для меня основополагающими принципами являются: объективность, честность, справедливость, логичность, скорость принятия решений и ответственность за принятые решения. Неприемлемы для меня противоположные качества.



- Кто для Вас является эталоном в профессии?



- Зырин Виктор Владимирович, Генеральный директор Тобольского речного порта сыграл важную роль в моём профессиональном становлении. Это человек с огромным потенциалом, у которого нужно учиться. Встреча с ним стала важной вехой в моей жизни. Его справедливость, мудрость, пример того, как правильно поступать и взаимодействовать с людьми – всё это для меня стало ценным опытом.



- Северное речное пароходство в 2018 году отметит 160-летие своего основания. Пароходство в Архангельской области всегда было одним из знаковых, ведущих предприятий, в котором самоотверженно трудились тысячи северян. Сохраняются ли традиции сегодня?



- Коллектив Северного речного пароходства – это опытные и высококвалифицированные специалисты, знатоки своего дела. Конечно, подходы к решению тех или иных вопросов у всех разные, но люди умеют консолидироваться при достижении поставленных целей. Коллектив сплочённый, дружный, грамотный. С такими можно горы свернуть!



Мне очень импонирует, что в СРП никогда не говорят, что чего-то не знают. Люди отдают себя работе полностью. У пароходства есть свои традиции, герб, ордена, славная история, о которой можно ни одну книгу написать. Жаль, что у нас нет музея. Молодёжь, которая приходит в пароходство должна бы, пропустив через свою душу историю СРП, быть продолжателями славных традиций.



У нас в пароходстве есть люди, которые работают десятилетия! Николай Васильевич Филипьев, заместитель главного инженера, работает в СРП – 50 лет! Без переходов, увольнений и пр. Ему за 70 лет, а голова светлая! Он ездит в командировки, приходит на работу за два часа до начала рабочего дня и поздно уходит. Этот человек полностью отдаёт себя работе.



- Безусловно, как в каждом предприятии в пароходстве есть проблемные вопросы, которые приходится решать. Расскажите, пожалуйста, что больше всего беспокоит?



- Проблемность у нас на севере одна - это неустроенность портопунктов, низкая платежеспособность предприятий, которая связана с кризисом, и нехватка кадров по северам.



- У предприятия есть неизрасходванный потенциал для развития? Каков он у Северного речного пароходства?



- Перспективы связаны с расширением спектра наших услуг. Прежде всего, расширением ремонтной базы судов в зимнее время, что должно приносить дополнительные доходы СРП. У нас есть серьёзная материальная база - гостиницы, столовые, общежития, и нам необходимо этот ресурс также использовать, расширяя зону своей деятельности.



- Сергей Александрович, какие положительные тенденции в развитии СРП Вы могли бы отметить?



- Мы активно расширяем зону своего присутствия. В этом году суда пароходства пришли на Дальний Восток, пройдя Северным морским путем и сибирскими реками. Это такие трансатлантические рейсы, когда судно по 5-7 суток идёт не встречая ни кораблей, ни живой души – только киты и моржи его сопровождают. Зона действия нашего флота расширяется, а это означает гарантированный новый рынок и работу.