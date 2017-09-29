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Интервью | Главные новости

Гендиректор Северного речного пароходства рассказал о перспективах предприятия

сегодня 16:56
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Генеральный директор пароходства Сергей Лавонен в день своего юбилея рассказал о себе, своём профессиональном пути, а также о пароходстве.
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- Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, как складывался Ваш профессиональный путь?

- Свою трудовую деятельность я начинал дежурным диспетчером пристани Надым, Салехардского речного порта, Иртышского речного пароходства. Было это в 1977 году. Можно сказать, что с рекой и морем я связан с рождения - родился на реке Енисей, отец и мать были связаны с флотом, и с детства я тоже мечтал об этом же. Никогда не представлял свою жизнь по другому. Ребята в наше время хотели стать космонавтами, а я - управлять кораблями! После школы поступил на эксплуатационный факультет в Новосибирский институт инженеров водного транспорта. После окончания  института пошёл работать в Иртышское пароходство. Потом отслужил в армии, и снова туда вернулся.

В 1983 году, при создании объединенного Обь-Иртышского речного пароходства, с центром  городе Тюмени, был переведён, и там проработал до 2002 года. Дорос до уровня заместителя генерального директора пароходства. Потом  ушёл в Тобольский речной порт, а через три года  - в компанию «Рескомтюмень». Два года назад стал Генеральным директором Северного речного пароходства.

- В семье кто-то идёт по Вашим стопам?

- Сегодня первым заместителем по речному флоту в ПАО СРП является мой младший брат - Михаил Александрович Лавонен. Он также закончил Институт инженеров водного транспорта, прошёл тем же путем, что и я.

- Сергей Александрович, День рождения — это всегда повод для того, чтобы оглянуться назад и задать вопросы самому себе. Что для Вас в жизни принципиально важно, что — неприемлемо?

- Для меня основополагающими принципами являются: объективность, честность, справедливость, логичность, скорость принятия решений и ответственность за принятые решения. Неприемлемы для меня противоположные качества.

- Кто для Вас является эталоном в профессии?

- Зырин Виктор Владимирович, Генеральный директор Тобольского речного порта сыграл важную роль в моём профессиональном становлении. Это человек с огромным потенциалом, у которого нужно учиться. Встреча с ним стала важной вехой в моей жизни. Его справедливость, мудрость, пример того, как правильно поступать и  взаимодействовать с людьми – всё это  для меня стало ценным опытом.

- Северное речное пароходство в 2018 году отметит 160-летие своего основания. Пароходство в Архангельской области всегда было  одним из знаковых, ведущих предприятий, в котором самоотверженно трудились тысячи северян. Сохраняются ли традиции сегодня?

- Коллектив Северного речного пароходства – это опытные и высококвалифицированные специалисты, знатоки своего дела. Конечно, подходы к решению  тех или иных вопросов у всех разные, но люди умеют консолидироваться при  достижении поставленных целей. Коллектив сплочённый, дружный, грамотный. С такими можно горы свернуть!

Мне очень импонирует, что в СРП никогда не говорят, что чего-то не знают. Люди отдают себя работе полностью. У пароходства есть свои традиции, герб, ордена, славная история, о которой  можно ни одну книгу написать. Жаль, что у нас нет музея. Молодёжь, которая приходит в пароходство должна бы, пропустив через свою душу историю СРП, быть продолжателями славных традиций.  

У нас в пароходстве есть люди, которые работают десятилетия! Николай Васильевич Филипьев, заместитель главного  инженера, работает в СРП – 50 лет! Без переходов, увольнений и пр. Ему за 70 лет, а голова светлая! Он ездит в командировки, приходит на работу за два часа до начала рабочего дня и поздно уходит. Этот человек полностью отдаёт себя работе.

-  Безусловно, как в каждом предприятии в пароходстве есть проблемные вопросы, которые приходится решать. Расскажите, пожалуйста, что больше всего беспокоит?

- Проблемность у нас на севере одна - это неустроенность портопунктов, низкая платежеспособность предприятий, которая связана с кризисом, и нехватка кадров по северам.

- У предприятия есть неизрасходванный потенциал для развития? Каков он у Северного речного пароходства?

- Перспективы связаны с расширением спектра наших услуг. Прежде всего, расширением  ремонтной базы судов в зимнее время, что должно приносить дополнительные доходы СРП. У нас есть серьёзная материальная база - гостиницы, столовые, общежития, и нам необходимо этот ресурс также использовать, расширяя зону своей деятельности.

- Сергей Александрович, какие положительные тенденции в развитии СРП Вы могли бы отметить?

- Мы активно расширяем зону своего присутствия. В этом году суда пароходства пришли на Дальний Восток, пройдя Северным морским путем и сибирскими реками. Это такие  трансатлантические рейсы, когда судно по 5-7 суток идёт не встречая ни кораблей, ни живой души – только киты и моржи его сопровождают. Зона действия нашего флота расширяется, а это означает гарантированный новый рынок и работу.
Автор: Мария-Изабэлла З.
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Гендиректор Северного речного пароходства рассказал о перспективах предприятия
Гендиректор Северного речного пароходства рассказал о перспективах предприятия
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