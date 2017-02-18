Архангельск: Интервью все фото (6)

фото, видео с места события Группа «Мураками» связала «нулевые километры» Казани и Архангельска рок-мостом Солистка казанского музыкального коллектива Диляра Вагапова рассказала журналистам News29 о тяге к приключениям, «снежной» проблеме и как удержать молодежь в Архангельске. Вы в Архангельске не первый раз, с чем у вас ассоциируется наш город?



Диляра Вагапова: Во-первых, это Набережная, велосипеды, музей, всегда теплая атмосфера в зале, вкусная рыба и кино.



Знали, что в Архангельске есть памятный знак «нулевой километр»? Сфотографируетесь с ним?



Диляра Вагапова: Знала. Но сфотографироваться с ним пока не успела. Вообще, я очень любознательный человек. Мне нравится познавать новое. Жалко только, что времени мало. Я всегда выступаю за любое приключение, за любой кипеш. Директор предложил сходить пешком на остров, который у вас за рекой. Как я поняла путь неблизкий, а почему бы и не прогуляться?



Скажите, чего Вы в жизни больше всего боитесь?



Диляра Вагапова: Я боюсь быть просто так. Вроде есть, а вроде и нет.



Песню «Незнакомы» Вы написали после концерта в Нижнем Новгороде. Часто ли Вы создаете новые композиции во время гастролей?



Диляра Вагапова: Что касается песни «Незнакомы», то тогда все события срослись друг с другом. Было настроение у гитариста, у клавишника. Дело в том, что если у одного из участников коллектива нет сил, то ничего не получится. Нужно работать сообща, все должны быть готовы. В Сочи у меня было ярое желание потворить, но у остальных не было, поскольку выходной был. Ничего не получилось тогда.



А что вообще Вас может вдохновить?



Диляра Вагапова: Жизнь, любовь, творчество, люди интересные и не очень, журналисты, музыка, друзья. Всё, что вокруг есть, все вдохновляет.



Чему бы Вы хотели научиться, какому качеству?



Диляра Вагапова: Всё относительно. Я безумно суетливый человек, мне чего-то не хватает. Мне нужно поучиться быть спокойней, сдержанней.



В Архангельске последние годы всё острее стоит проблема уборки улиц. Денег на то, чтобы вывозить снег из дворов не хватает? Как обстоят дела в Казани?



Диляра Вагапова: Отлично. У нас очень чистые дороги. После универсиады вообще красота. Приезжайте в Казань, посмотрите наш «нулевой километр».



Казань – столица Татарстана, город-миллионник, его население год от года увеличивается. Из Архангельска же напротив люди уезжают в более крупные города. Что нужно сделать, чтобы молодежь оставалась в провинциальных городах?



Диляра Вагапова: Сделайте Архангельск Северной столицей, что вам мешает? Думаете, в Казани такого не было? Был период, когда очень много уезжало людей в Питер и Москву, потому что было неинтересно. Сейчас в Казани есть много удивительных мест для творчества, спорта, появилось много театров. Казань теперь студенческий город. Для того чтобы молодежь не уезжала, ей должно быть интересно. Где интересно? В столице. Поэтому Казань теперь – третья столица.



У вас есть два сборника стихов. Нет желания ездить по стране и читать стихи? Устроить поэтический тур?



Диляра Вагапова: Нет, такой идеи у меня не было. Но есть мысль выпустить акустический альбом вперемежку со стихами.



Чего бы вы хотели пожелать читателям News29?



Диляра Вагапова: Дорогие друзья, группа «Мураками» желает Вам много творчества! Улыбайтесь и цените каждый день! Пусть у Вас всё получается и не забывайте, что наш «нулевой километр» начинается от города Казани, ваш «нулевой километр» от того города, где Вы сейчас находитесь. Идите вперед с высоко поднятой головой и песней по жизни!



Напомним, что организатором концерта выступило концертное агентство "Make Music" при поддержке event-агентства "Субота"



Во-первых, это Набережная, велосипеды, музей, всегда теплая атмосфера в зале, вкусная рыба и кино.Знала. Но сфотографироваться с ним пока не успела. Вообще, я очень любознательный человек. Мне нравится познавать новое. Жалко только, что времени мало. Я всегда выступаю за любое приключение, за любой кипеш. Директор предложил сходить пешком на остров, который у вас за рекой. Как я поняла путь неблизкий, а почему бы и не прогуляться?Я боюсь быть просто так. Вроде есть, а вроде и нет.Что касается песни «Незнакомы», то тогда все события срослись друг с другом. Было настроение у гитариста, у клавишника. Дело в том, что если у одного из участников коллектива нет сил, то ничего не получится. Нужно работать сообща, все должны быть готовы. В Сочи у меня было ярое желание потворить, но у остальных не было, поскольку выходной был. Ничего не получилось тогда.Жизнь, любовь, творчество, люди интересные и не очень, журналисты, музыка, друзья. Всё, что вокруг есть, все вдохновляет.Всё относительно. Я безумно суетливый человек, мне чего-то не хватает. Мне нужно поучиться быть спокойней, сдержанней.Отлично. У нас очень чистые дороги. После универсиады вообще красота. Приезжайте в Казань, посмотрите наш «нулевой километр».Сделайте Архангельск Северной столицей, что вам мешает? Думаете, в Казани такого не было? Был период, когда очень много уезжало людей в Питер и Москву, потому что было неинтересно. Сейчас в Казани есть много удивительных мест для творчества, спорта, появилось много театров. Казань теперь студенческий город. Для того чтобы молодежь не уезжала, ей должно быть интересно. Где интересно? В столице. Поэтому Казань теперь – третья столица.Нет, такой идеи у меня не было. Но есть мысль выпустить акустический альбом вперемежку со стихами.Дорогие друзья, группа «Мураками» желает Вам много творчества! Улыбайтесь и цените каждый день! Пусть у Вас всё получается и не забывайте, что наш «нулевой километр» начинается от города Казани, ваш «нулевой километр» от того города, где Вы сейчас находитесь. Идите вперед с высоко поднятой головой и песней по жизни! версия для печати 56

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