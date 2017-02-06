Архангельск: Интервью

Солист группы «Пилот» Илья Чёрт в эксклюзивном интервью News29 рассказал, в чем особенность Архангельска, за счет чего Сергей Шнуров обрел дикую популярность, почему в рок-музыке нет лидера и как бороться с «фунфыриками».

5 лет назад у вас был тур «15 лет рока - это срок», а 20 лет - это что тогда?



Илья Чёрт: Выжили (смеется). Мне предстает перед глазами картина морского боя, пиратского, когда огромная баталия морская - порушены корабли, обломки. С этого поединка выходит одно судно с пробоинами. Это группа «Пилот». Мы вышли из тотального 20-летнего боя.



Ваш концерт в Архангельске является «нулевым» в юбилейном гастрольном туре. Почему Вы начинаете праздновать «Двадцатничек» именно у нас в городе?



Илья Чёрт: Мы понимали, что Архангельск не принесет нам никаких неожиданностей. Мы уверены в этом городе, в самом организаторе, его площадке. Так как это «нулевой» концерт тура, первые города, где он будет проходить это Санкт-Петербург и Москва. В Архангельске была показана расширенная стадионная программа. Все остальные города тура увидят её сокращенный вариант.



Чем Вам нравится наш город?



Илья Чёрт: Да, меня всегда очень радует Архангельск. Особенно, то место, где мы живем, потому что Набережная – это место дружбы, единства и жвачки. Мне нравится видеть много людей, которые здесь гуляют с детьми. Встаешь в шесть утра, а люди уже на санках ездят, на лыжах. Удивительная активность архангелогородцев и желание радоваться.



Вообще мне кажется, что жизнь, как в восточном анекдоте, это движение. Пока ты стремишься, прилагаешь усилие, чтобы изменить мир к лучшему, ты переживаешь ощущение радости. Есть такая главная вещь, которая придает человеку силы – это цель. Если у человека есть высшая цель, то какой смысл останавливаться.



А у Вас какая цель?



Илья Чёрт: В служении Богу. Но вместо слова «Бог» можно поставить – «мир», «вселенную».



Ваш последний клип на композицию «Нет иного рая» по сюжету напоминает фильм Алексея Балабанова «Я тоже так хочу», когда люди «нет от мира сего» едут на машине в поисках Счастья. Случайна ли такая аналогия?



Илья Чёрт: Фильм Балабанова я не смотрел. Я понимаю, что идея не нова. В клипе идея, что ангелы забирают людей не от мира сего. Кто здесь не может прижиться. Я таких людей часто встречал. Они всю жизнь чувствуют, что на чужбине. Не могут на земле найти места, ощущения дома у них нет.



Продолжая тему российского кинематографа, какие фильмы Вам нравятся, какие имена вы можете назвать?



Илья Чёрт: Мне нравится в последнее время российское кино. Я предпочитаю смотреть даже телесериалы, понравился фильм «Обратная сторона луны». Вообще в России снимают потрясающие фильмы, например «Ленинград, 46», «Ликвидация», «Апостол». Гений с большой буквы для меня - это Никита Михалков. Когда смотришь его картины, понимаешь, что это достояние страны. Прекрасные и российские артисты, но им за 40-50, а среди молодых, 25-30-летних, я не вижу удачных актеров.



А как в российской рок-музыке обстоят дела с молодыми исполнителями? Слушая главную рок-радиостанцию «Наше Радио» сейчас и лет шесть назад, мы понимаем, что новых имён появилось не так много…



Илья Чёрт: Мы занимаемся поиском молодых талантов, молодых групп почти 15 лет. Из 40 коллективов только 4 можно слушать. Странно, но люди почему-то решили, что музыкант профессия менее уважаемая, чем врач или учитель. Чтобы музыкой заниматься нужно музыкальное образование, хотя бы начальное. А тут человек купил гитару и всё, я - гитарист. Кроме того, нужно читать книги, если ты возомнил себя автором текстов песен. Плюс к этому в стране нет лидеров. У нас даже песня про это есть. Она называется «Толерантность». Там есть слова, вся страна говорит, делай как я, делай вместе с нами, пой, что захочешь, но не выходи из толпы. Делай, что хочешь, тебе все разрешено, но не выходи из толпы, будь как все. Лидер – это тот, кто идет против течения.



Когда же в нашей музыке появится такой новый лидер, который будет готов ломать устои?



Илья Черт: Не знаю. Я всегда говорю, что Шевчука невозможно сделать – ни деньгами, ни рекламой, ни предложениями, ни какими обучениями. Ни один продюсер не сделает лидера, таким нужно родиться, сохранить это лидерство в себе. Это изгойство. Лидер в любом случае изгой. Человек, который идет против общества, потому что это новатор. Все люди, которые двигали революциями, были изгоями.



Если выйти за рамки России и посмотреть на мир в целом, то в нём тоже лидеров стало значительно меньше, ведь так?



Илья Чёрт: Да. Эпоха открытий прошла. Самое опасное, что цели нет. Была бы цель, были бы и лидеры. Они просто живут. Для меня жить сегодняшним днем – это радоваться каждому моменту. Я знаю, что могу не дожить до завтра. Нужно жить с осознанием собственной смерти, поэтому я учусь все заново воспринимать как в детстве. А они бояться завтрашнего дня. Они не знают, что будет завтра. У них нет смысла жить, поэтому они развлекают себя какими-то вещами – пить с друзьями, смотреть в телевизор и тупить. Они убивают время.



По радио, телевидению и в Интернете всё заметнее последнее время такой феномен как Сергей Шнуров. Как можно назвать это явление в современной культуре?



Илья Чёрт: Очень прикольный человек. Предприимчивый. А явление это в русской культуре называется одним словом – «быдлятина». Серёжа всем ясно показал – вы хотите песен, их есть у меня. Я вам дам, что вы хотите: водку, доступную бабу и песню. Он сказал им – вы свиньи, а они радостно захрюкали. Очень талантливый и умный парень. Он видит в этом определенное развлечение. У него это хорошо получается. Тоже самое делает продавец проституток или наркодиллер. Дает людям то, что им хочется. Это просто бизнес. Он пользуется тем, что люди таковы. Я слышал, когда по радиостанции программа была похожая на «Сейчас спою». Люди пели фрагмент песни. В прямом эфире 8-летняя девочка на всю Россию поет песню «На лабутенах и в о****льных штанах». Второклассница на всю страну поет. И диджеи смеются. Они дебилы. Это деградация страны.



Скажите, сейчас в России идет активная борьба со спиртосодержащей непищевой продукцией. Люди пьют из-за отсутствия цели, а борьба с алкоголем - это борьба с ветреными мельницами?



Илья Чёрт: Это борьба с кашлем. Представьте, человек болен пневмонией, а ему приносят сироп от кашля. Он не вылечится, ведь вирус внутри. Причина у людей очень простая – безделье. У мужиков нет работы, занятости, цели. Они работать не хотят. Человек создан богом как очень непритязательное существо. Он может есть хлеб с водой. Его может вдохновить на что-то либо женщина, либо цель. Если есть эти две составляющие, то у многих мужчин в России нет возможности работать. Люди спиваются из-за отсутствия работы. В Крыму так было. А потом туда пришла российская власть, восстановила заводы, мост строят. Мужчины прекратили пить, заработали. Не надо с водкой бороться, надо просто дать людям работу.

