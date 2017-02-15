Архангельск: Интервью

Рома Зверь рассказал журналистам News29 перед концертом "Акустика. Лучшее", который группа накануне представляла в драмтеатре, о свободе в творчестве, отношении к вэйперам, предпочтениях в фотоискусстве и почему лучше не пить перед выступлением.

Мы рады видеть группу «Звери» в Архангельске. Скажите, Вы приехали на Русский Север, в столицу Поморья, можете какой-нибудь ассоциативный ряд провести?



Рома Зверь: Треска и поморы – первое, что приходит в голову. А потом уже охотники, добытчики, Ломоносов, Холмогоры.



Расскажите о новой программе «Акустика. Лучшее». Сколько музыкантов на сцене, какие инструменты задействованы?



Рома Зверь: Это проект, в котором группа «Звери» и приглашенные музыканты играют акустические варианты песен от первого до последнего альбома. Герман играет на гитаре и балалайке. Юля Лампочка поёт, помогает. Еще есть барабанщик, клавишник, бас-гитарист, два духовика.



Вы обновили состав группы, новые музыканты привнесли обновленные краски, свежее звучание проверенных временем хитов?



Рома Зверь: Конечно, д ругие люди, другое звуокоизвлечение. Все мы разные. Даже если по одной ноте каждый будет на клавишу нажимать, результат будет отличаться.



Роман, Вы учились на режиссера кино. Есть ли у Вас ориентиры в современном кинематографе? Как относитесь к современному отечественному кино?



Рома Зверь: Современное российское кино находится в достаточно тяжелом положении. Режиссеры будто в качестве заложников. Нужны большие финансовые вливания, деньги надо брать либо у инвесторов, либо у продюсеров. Однако это не так просто. Средства выделяются только на госзаказ, либо это низкохудожественное коммерческое кино. Поэтому в современном российском кинематографе нет свободы, а когда кино или другой вид искусства находится в тисках, то оно получается неискренним.



Вы в своем творчестве свободны?



Рома Зверь: Я в своём творчестве абсолютно свободен. Мне никто не платит деньги, то есть я не делаю на заказ песни.



Вы увлекаетесь фотографией. Недавно в Москве была организована ваша персональная выставка. Изменило ли появление соцсетей и цифровой техники фотографию как вид искусства? Не обесценило ли его?



Рома Зверь: Фотография – это то, что распечатано на бумаге, все остальное это просто файлы. Фотография быть распечатана и висеть на стене. То, что мы видим в соцсетях - это просто цифровые файлы.



Фотографии в Архангельске Вы успели сделать?



Рома Зверь: Если честно, я специально не фотографирую. Природу вообще редко снимаю. Мне больше интересен человек и репортажная фотография. Знаете, я бы с радостью выехал в Белое море с рыбаками и снял репортаж. Любопытно как люди работают в море. А так ходить и фотографировать деревянное зодчество – всё это не для меня. Я люблю жизнь и мне интересен человек в кадре.



В интернете мы наткнулись на ваш снимок с вейпом перед концертом в Пензе в прошлом ноябре. Как вы относитесь к этому модному среди молодежи увлечению?



Рома Зверь: Понимаете, как только появляется какая-то новая культура, мы с начинаем ней бороться. Вместо того, чтобы понять, что она с собой несет, начинаем запрещать. Почему никто не борется с табакокурением. Ученые подсчитали, что вэйп на 97% менее вреден, чем табак. Почему с табаком никто не борется? Можно поднять акцизы. Почему у нас сигареты в 10 раз стоят дешевле, чем в Европе. Давайте с этим бороться, это понятная культура. Эксперименты показали, что вероятность заболеть раком на 97% меньше, если ты употребляешь вэйп, а не сигареты. Это просто новая культура, которая заменяет тяжелые смолы, которые присутствуют в сигаретах. Понятно, что курим, бумагу пропитанную смолами, дак пусть лучше дети дым пускают, раз он менее опасен.



Есть ли особый ритуал или примета перед выходом на сцену у группы «Звери»?



Рома Зверь: Не пить алкоголь. Это очень хорошая примета. Если ты не выпил, значит все хорошо. А выпил, считай все, беда.



Вы работаете на стыке поп и рок музыки. Как считаете, что сейчас в России развивается более активно, какое направление?



Рома Зверь: Я просто занимаюсь своим делом и не смотрю, что развивается лучше популярная музыка или рок.



Нам бы было интересно узнать, что еще в планах у группы «Звери» на этот год?



Рома Зверь: Сейчас мы в туре, он будет длиться год. Будем ездить по России и другим странам с акустическими концертами. В августе приступим к записи нового альбома.

