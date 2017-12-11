Михаил Житов: Надо всегда быть лучшей версией себя

Финалист шоу «Голос» Михаил Житов вновь приехал в родной город, чтобы дать сольный концерт вместе со своей группой «Vougal». Накануне он пообщался с журналистами News29 и рассказал, что изменилось в его жизни за последний год.

После тебя в «Голосе» от Архангельской области выступали Артем Уланов из Северодвинска, он спел песню группы «Чайф», Алевтина Сергеева из Коряжмы потрясающе спела песню «Трофима» и Мария Кабашова из Васьково спела песню Полины Гагариной. Видел ли ты их выступления и следишь ли за новыми сезонами «Голоса»?

Все ребята из Архангельской области очень талантливые. К сожалению, я сейчас не слежу за 6 сезоном проекта, так как очень много дел. Я был только на съемках нокаутов, когда Мария проиграла. Она очень талантливая исполнительница, но мне не совсем близко её творчество. Ещё я был пару раз на съемках, когда меня приглашали в качестве репортера, надо было интервьюировать участников, которые проходят дальше или слетают.

Недавно к нам приезжала группа «Чайф», на концерте они с Артемом Улановым вместе спели песню «Никто не услышит».

Артем очень клевый, он мне понравился.

C момента нашей последней встречи в твоей творческой жизни произошло много изменений. Вы отыграли самый большой концерт в клубе Red. Расскажи о своих эмоциях?

Это был самый большой концерт в нашей карьере по количеству зрителей и по уровню площадки. Два часа непрерывной музыки. Мы сыграли почти все песни, которые у нас есть. Мы долго к нему готовились, сделали задник для сцены, составили сценарий. У нас была большая команда, которая по рации связывалась друг с другом, был выдвигающийся экран. Это совершенно новый уровень для нас.

В 2017 году у вас вышел новый ЕР. Расскажи об этом. Любят ли музыканты выпускать такие небольшие альбомы или лучше подождать и выпустить полноформатный альбом?

Мы собрали наши самые основные песни и поняли, что их четыре. Мы готовили его очень давно, должны были выпустить сразу после «Голоса», но все время ждали подходящего момента, решили сделать это в сентябре. После этого мы долго держались на айтюнс в лидирующей пятерке по скачиванию. Это очень хороший результат.

Несколько вопросов про ваше китайское турне. Чья была идея ехать с гастролями в Поднебесную?

Мы были в туре «Голоса» по Дальнему Востоку. Во Владивостоке мы ещё решили сыграть сольный концерт, и там к нам подошел дальневосточный промоутер. Он понял, что мы понравимся Азии и сможем хорошо там себя показать. Ему пришлась по душе наша музыка и мой артистический талант. Все случайности не случайны. Если бы мы много не работали над музыкой, с нами таких вещей бы не происходило.

Какой там зритель?

Это были китайцы и их было много. Мы собирали большую аудиторию для группы, которую там в принципе не знают. Китайцы мне понравились. Там публика похожа на питерскую. Они очень трудные на подъем, их всех нужно зажигать, тормошить, встряхивать. Просто выйти и спеть - их это не зацепит. Нужно пользоваться всеми своими качествами, уловками, харизмой. По русски они знают лишь ходовые русские фразы.

Что больше всего удивило или поразило в бытовом плане?

Меня удивляло то, что таксисты не знают своего города и не владеют английским. Они даже не пользуются никакими приложениями. Я просто показывал им на телефону адрес, затем мы общались жестами. Наладить коммуникацию было очень сложно.

После «Голоса» ты приезжал в Архангельск довольно часто. Что успел заметить, что удивило?

Город меняется, но я пока не понял в какую сторону. Однако Церковь адвентистов седьмого дня так и стоит на своем месте. Я там ни разу не был, но сколько помню, это такое здание, которое стоит особняком, никогда не меняется.

Расскажи о своем концерте. Что ждать зрителям?

Мы будем играть очень много новых песен, многие вещи поменяли. После китайского тура мы очень развились. Каждый день надо развиваться и менять себя в лучшую сторону. Надо всегда быть лучшей версией себя. Мне очень понравился в прошлый раз «Чердак», там потрясающий вид, красивые люди работают. Когда мы строили тур, я сразу сказал, что мы должны выступать именно там. Когда я сам хожу на концерты звук это важно, но ещё более важна энергетика, которую несет в себе исполнитель.

Коцнерт группы «Vougal» состоится 14 декабря в панорамном баре «Чердак». Организатор концерта школа кино "Инфильм" совместно с панорамным баром "Чердак".