Архангельск: Интервью

фото, видео с места события Накануне концерта артисты Поморской филармонии поделились секретами мастерства Артисты Армен Вартанян и Полина Бойко завтра выступят на сцене Камерного зала со своей авторской программой. Молодость и талант сочетаются в них с любовью к жизни и желанием успеть сделать как можно больше для Музыки и зрителей. Программа вашего концерта обещает быть яркой и не самой простой. Почему вы выбрали именно эти произведения?



П. Бойко: - Программа первого отделения – наша общая идея, поскольку над «Сонатой ля мажор» С.Франка мы трудились давно, но ещё не выносили на большую сцену. Нам очень хотелось сыграть её именно в концертном зале Кирхи, где первоклассные инструменты и акустика. Соната Франка – шедевр камерной музыки, играть её достаточно сложно, это очень серьёзный труд для обоих исполнителей. Программа концерта очень целостная, разные эпизоды произведений перекликаются между собой по настроению и интонациям. И эта музыка исполняется редко, ведь взяться за неё решаются далеко не все.



А. Вартанян: - «Соната соль минор» К.Дебюсси была выбрана для исполнения не случайно. Второе отделение отсылает нас к тому, что происходило после эпохи романтизма, ведь тогда возникли новые направления в музыке. Отправная точка, поздний романтизм – это Франк. Далее – «Мифы» К.Шимановского. Их всего три, на концерте мы исполним два из них. Еще в годы учебы в Ереване я записал два мифа: «Фонтан Аретузы» и «Дриады и Пан». А вот сыграть «Нарцисса» тогда возможности не было. Поэтому он прозвучит для слушателей вместе с «Фонтаном Аретузы». Это довольно ранние произведения Шимановского, начало экспрессионизма. Очень интересная музыка, построенная на мифах Древней Греции. И еще одно произведение - «Subito» В.Лютославского. Оно было написано в 1992 году к международному скрипичному конкурсу. Это замечательное произведение, виртуозное, со своими находками и очень своеобразным музыкальным языком. Мы полагаем, что нашей публике будет интересно услышать эту музыку.

Сомнений нет! Расскажите, пожалуйста, о своем творческом пути. Когда вы начали заниматься музыкой и поняли, что она – ваше призвание?



А. Вартанян: - Я занимаюсь музыкой с восьми лет. У ребенка часто нет никаких предпочтений в этом плане, его просто отдают в музыкальную школу, потому что так хотят близкие. Конечно, есть дети, которые изъявляют своё желание сами. Предполагаю, что большинство музыкантов приходят в музыкальные школы по инициативе родителей. Мне скрипка сначала казалась игрушкой, с помощью которой можно издавать разные звуки. Чем больше занимаешься – тем лучше получается. А вот потом, конечно, проснулся искренний интерес. Во время учебы появляются новые сложные произведения, поступает положительная реакция педагогов и родителей. Ты начинаешь задумываться, не выбрать ли этот путь в качестве профессии. Меня как раз настраивали на это. Когда я поступил в музыкальное училище, возникали мысли поменять профессию. Я этого не сделал, о чем сейчас, конечно, не жалею. Но всегда есть желание реализоваться в чём-то ещё. Правда, времени на всё не хватает. Музыкант – такая профессия, которая требует непрерывного вложения своего времени и творческого потенциала.

П.Бойко: - Моя история несколько иная. У меня было личное желание пойти в музыкальную школу и учиться играть на фортепиано. Моя мама часто музицировала, когда я была маленькой. И я, слушая её, пыталась подбирать то, что она играет. И упрашивала, чтобы меня отдали в музыкальную школу, с которой и началось мое обучение. Я тоже не мыслила, что это будет моей профессией. С детства занималась с большим удовольствием, потом начали появляться другие интересы, я думала, что поступлю в университет, выберу филологию или медицину. Но в выпускном классе музыкальной школы я приняла участие в областном конкурсе и познакомилась с преподавателем Верой Владимировной Подьяковой. Наверное, общение с ней оказало на меня настолько сильное впечатление, что мне очень захотелось учиться дальше. Не бросая основную среднюю школу, я пошла в Музыкальное училище, а ко второму курсу я окончательно поняла, что хочу заниматься музыкой. Окончив училище, поступила в Петрозаводскую консерваторию. Оттуда вернулась сюда, работала преподавателем и концертмейстером, а затем пришла в Поморскую филармонию.

Жизнь артиста порой расписана по часам… Удаётся выкроить время на новые проекты, поездки, хобби?



П.Бойко: - Я продолжаю работать в Музыкальном колледже, преподаю орган и другие специальности, вела несколько теоретических курсов. Но основной труд, конечно, в Филармонии. Недавно мы ездили в миссионерскую поездку в Мирный, где дали четыре концерта. Нам нравится принимать участие в тех проектах, где можно делать что-то безвозмездно, но с большой духовной отдачей публики. В прошлом году у нас состоялся совместный проект с нашим другом, аккордеонистом Вадимом Баевым из Северодвинска. Он, Армен Вартанян, я, Александр Спиранов и Николай Клишин в составе квинтета «El tango quinte» исполнили произведения А.Пьяццоллы. Был совместный проект с Анной Акимовой, периодически сотрудничаем с Алексеем Питаловым - играем на разных площадках его авторскую музыку и классические произведения. Я в течение года посещала театральную студию, участвовала в спектакле «Василий Тёркин» и танцевально-драматическом проекте «Сквозь время». Очень люблю читать и рисовать. Я человек достаточно активный, особенно когда есть свободное время.

А.Вартанян (весело): Но его нет! Что могу сказать о себе - я регулярно участвую в разных мероприятиях С(А)ФУ. У меня есть ряд собственных проектов, которые родились давно, но еще не доведены до конца. Пишу электронную музыку разных стилей, но как раз времени на это сейчас действительно очень не хватает. Если бы можно было не спать, чтобы всё успеть, я бы не спал!



Напомним, 29 января в 16 часов в Поморской филармонии состоится мероприятие из Но его нет! Что могу сказать о себе - я регулярно участвую в разных мероприятиях С(А)ФУ. У меня есть ряд собственных проектов, которые родились давно, но еще не доведены до конца. Пишу электронную музыку разных стилей, но как раз времени на это сейчас действительно очень не хватает. Если бы можно было не спать, чтобы всё успеть, я бы не спал!Напомним, 29 января в 16 часов в Поморской филармонии состоится мероприятие из цикла концертов армянских музыкантов «Друзья, прекрасен наш союз!». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Филармония просмотров: 71

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