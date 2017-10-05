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Интервью | Главные новости

Владимир Познер на встрече с архангелогородцами рассказал о своём жизненном кредо

сегодня 10:19
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Известный в медиасообществе публицист выступил на сцене архангельского драмтеатра с творческой программой. Журналист рассказал о своих вредных привычках, самых главных жизненных решениях и приоткрыл закулисье телевизионной жизни.
 
 
 
 
 
 
 
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Когда вы впервые приехали в Россию, что вас впечатлило больше всего?

Владимир Познер: Мы ехали поездом из Берлина и когда пересекли границу, меня поразило количество военных, у многих из них были железные зубы. В Москве мы поселились в гостиницу, и когда я вышел на улицу город был полностью белый. Падали большие снежинки, в свете фонарей они кружились, и все это было похоже на сказку. Люди при этом ели мороженое.

Вы производите впечатление правильного человека, есть ли у вас вредные привычки, и как вы с ними боретесь?

Владимир Познер: Одно время я курил. Когда мне был 21 год, я учился на втором курсе МГУ и сильно влюбился. Ей было 30 лет, она была… даже трудно описать, более чем красивой и более чем умной. Я её любил безумно. У неё были очень красивые руки, и она красиво курила. Я был совсем зеленый и, чтобы соответствовать, я закурил (в день у меня примерно уходила одна пачка). Прошло время, и я бросил. Других вредных привычек у меня не было. Я люблю выпить, но знаю норму, я не игрок. Я занимаюсь собой, три раза в неделю играю в одиночный теннис, по полтора часа, два раза в неделю хожу на фитнес. Я хочу хорошо выглядеть и мне нравится, когда девушки на меня смотрят.

Как вы оцениваете свою прожитую жизнь, сколько решений зависело от вас, сколько дело случая?

Владимир Познер: Самое главное решение было принято во время учебы в МГУ. Я был уверен, что стану ученым, но к третьему курсу я понял, что это не мое, и я отказался от аспирантуры. Если бы я пошел по этой линии, я был бы несчастным человеком. Это было очень важное решение.

Второе решение - я отказался работать на КГБ. Это были времена, когда это не так просто было. Можно было просто стучать на кого-то, им только это было надо. Вроде бы не страшно. Я только потом понял, что вот так вот завязнешь и навсегда. Меня сделали за это невыездным, я 34 года был невыездным. Все мои разводы и браки, это важно.

Последнее, когда меня выпустили за границу, я поехал в Венгрию. Гулял по Будапешту, вдруг вижу кинотеатр, на котором висит афиша фильма «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном. Я не знал ничего про это кино и после просмотра вышел другим человеком. Я понял, что смысл всего в том, что надо пробовать.

У вас передача «Времена» всегда заканчивалась фразой «вот такие времена». Не считаете ли вы, что в России время может быть разное, а времена всегда одни и те же.

Владимир Познер: Я не считаю, что в России всегда одни и те же времена. Я в этом случае оптимист. Это была хорошая программа, её пришлось закрыть, потому что началось слишком много различных ограничений после прихода к власти Владимира Путина. Вести передачу стало стыдно. Вместо неё появилась программа «Познер».

Ваша программа выходит в прямом эфире?

Владимир Познер: Телевидение имеет смысл, только когда эфир прямой. Вы являетесь свидетелями того, что происходит в ту самую секунду. В записи – это все ерунда, всегда можно подрезать. У меня только прямой эфир. Никто против этого пока не возражает, хотя таких программ мало.

О ком из гостей вашей программы вы можете сказать, что этот человек вас удивил?

Владимир Познер: Удивил бывший губернатор Краснодарского края, ныне министр сельского хозяйства. Когда я сказал, что хочу задать вопросы от своего друга Марселя Пруста, он сказал: «А кто это?». Я ответил, что это мой знакомый француз. Он меня спросил: «А он жив?». Он сильно меня удивил.

Как вы относитесь к Ходорковскому, как оцениваете его шансы вернуться в политику?

Владимир Познер: Я с ним знаком. Я помню, был у него в кабинете, когда ему говорили: «Миша, будь осторожен». Он ответил, я точно это помню: «Что они со мной сделают, у меня 15 миллиардов долларов». Я тогда подумал, что это не очень умное решение, 15 миллиардов долларов против государства. В тюрьме он держался очень достойно. Но никаких шансов политических у него в России нет, это все прошло.

Как вы считаете, как Константин Эрнст относится к некоторым передачам, которые  идут на Первом канале. Если негативно, то зачем это ему нужно?

Владимир Познер: Это очень хороший вопрос, с которым нужно непосредственно обратиться к Константину Львовичу... Это умный, образованный, талантливый, творческий человек. С другой стороны он крупный государственный чиновник. Эти два начала в нем борются. Он возглавляет коммерческое телевидение, которое зарабатывает в том числе на рекламе. Стоимость рекламы зависит от рейтингов. Чем больше человек смотрят, тем дороже стоит минута рекламы. Дальше делаются опыты, приглашаются разные фокус-группы, смотрят, как они реагируют. Если им нравится, передача выходит в эфир. Так что вот так выходит, что народ это смотрит. А что «Россия» делает не такие программы или НТВ? Если у кого-то появляются новые программы, другие делают похожие. Это конечно отвратительно, но это так.

Отметим, что организатором творческой встречи публициста Владимира Познера с жителями Поморья в драмтеатре выступило event-агентство «Субота».
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